中方收到邀請 中國企業家代表團將於12月初訪美

‌



楊帆表示，屆時企業家代表團將與美國政商各界交流，舉辦多場中美工商界交流活動，積極向美國各界介紹中國堅持高品質發展和高水準對外開放新舉措。「我們希望通過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。」

本月以來，中國貿促會同美方組織了一系列工商交流活動，如中國國際商會和美中貿委會共同舉辦 2025 健康經濟與創新發展對話會，中國貿促會和美國駐華使館共同舉辦中美醫療與保險行業圓桌會，近期還將舉辦中美餐飲行業合作交流會。

