search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

中方收到邀請 中國企業家代表團將於12月初訪美

鉅亨網編譯鍾詠翔

據《新華社》周四（27 日）報導，應美國商會邀請，中國貿促會將於 12 月初組織中國企業家代表團訪問美國。

cover image of news article
中方收到邀請，中國企業家代表團將於12月初訪美。（圖：Shutterstock）

中國貿促會新聞發言人楊帆說，此次隨團企業涉及領域廣泛，包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥、潮流文化等領域。


楊帆表示，屆時企業家代表團將與美國政商各界交流，舉辦多場中美工商界交流活動，積極向美國各界介紹中國堅持高品質發展和高水準對外開放新舉措。「我們希望通過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。」

本月以來，中國貿促會同美方組織了一系列工商交流活動，如中國國際商會和美中貿委會共同舉辦 2025 健康經濟與創新發展對話會，中國貿促會和美國駐華使館共同舉辦中美醫療與保險行業圓桌會，近期還將舉辦中美餐飲行業合作交流會。
 


文章標籤

美中中美訪美

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty