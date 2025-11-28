中方收到邀請 中國企業家代表團將於12月初訪美
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《新華社》周四（27 日）報導，應美國商會邀請，中國貿促會將於 12 月初組織中國企業家代表團訪問美國。
中國貿促會新聞發言人楊帆說，此次隨團企業涉及領域廣泛，包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥、潮流文化等領域。
楊帆表示，屆時企業家代表團將與美國政商各界交流，舉辦多場中美工商界交流活動，積極向美國各界介紹中國堅持高品質發展和高水準對外開放新舉措。「我們希望通過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。」
本月以來，中國貿促會同美方組織了一系列工商交流活動，如中國國際商會和美中貿委會共同舉辦 2025 健康經濟與創新發展對話會，中國貿促會和美國駐華使館共同舉辦中美醫療與保險行業圓桌會，近期還將舉辦中美餐飲行業合作交流會。
- 全球掀起搶銅潮，為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈陸股盤後〉美國宣布將部分對華關稅豁免期延長至明年11月 三大指數漲跌互見
- 美國宣布：將部分對華關稅豁免期延長至明年11月
- 川習通話後中國加碼採購美國大豆！10船以上新合約曝光
- 三艘貨輪奔赴碼頭 將裝載美國大豆、高粱運往中國
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告