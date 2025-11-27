鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為109.95元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.83元，其中最高估值9.09元，最低估值2.59元，預估目標價為109.95元。