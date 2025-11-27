search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為109.95元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.83元，其中最高估值9.09元，最低估值2.59元，預估目標價為109.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.09(9.09)10.566.825.57
最低值2.59(2.59)3.413.825.57
平均值4.05(4)4.845.225.57
中位數3.83(3.74)4.445.075.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值427.18億470.64億506.63億546.61億
最低值336.11億357.12億384.29億515.59億
平均值409.16億442.47億474.66億533.88億
中位數415.43億445.09億479.94億539.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.253.923.3210.353.54
營業收入229.27億274.16億334.54億396.09億426.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFMX

