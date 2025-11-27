鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為27.97元
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.7元，其中最高估值1.86元，最低估值0.07元，預估目標價為27.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.65
|3.44
|0.89
|最低值
|0.07(0.45)
|0.33
|0.74
|0.89
|平均值
|0.76(0.81)
|1.29
|1.75
|0.89
|中位數
|0.7(0.74)
|1.3
|1.73
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|240.86億
|372.30億
|447.20億
|276.06億
|最低值
|161.31億
|174.92億
|187.02億
|276.06億
|平均值
|187.07億
|245.66億
|293.84億
|276.06億
|中位數
|183.99億
|242.41億
|290.43億
|276.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
