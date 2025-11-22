鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為106.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.83元下修至3.74元，其中最高估值9.09元，最低估值2.59元，預估目標價為106.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.09(9.09)
|10.56
|6.82
|5.57
|最低值
|2.59(2.59)
|3.41
|3.82
|5.57
|平均值
|4(4.06)
|4.79
|5.14
|5.57
|中位數
|3.74(3.83)
|4.4
|5.05
|5.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|427.18億
|470.64億
|506.63億
|546.61億
|最低值
|336.11億
|357.12億
|384.29億
|515.59億
|平均值
|408.66億
|441.43億
|472.07億
|533.88億
|中位數
|415.26億
|445.09億
|479.54億
|539.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|3.54
|營業收入
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至106.05元，幅度約3.54%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為109.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調升至109.95元，幅度約3.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為108.05元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇