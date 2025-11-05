鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調升至109.95元，幅度約3.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由106.05元上修至109.95元，調升幅度3.67%。其中最高估值149.8元，最低估值88.7元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR今(5日)收盤價為92.35元。近5日股價下跌3.67%，標普指數下跌1.73%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
