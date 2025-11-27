鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.99元，預估目標價為7.39元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元上修至-0.99元，其中最高估值-0.8元，最低估值-1.33元，預估目標價為7.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.8(-0.8)
|0.22
|0.87
|最低值
|-1.33(-1.33)
|-1.02
|-1.01
|平均值
|-1.01(-1.02)
|-0.33
|-0.08
|中位數
|-0.99(-1.02)
|-0.35
|-0.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|158.39億
|236.22億
|376.48億
|最低值
|112.01億
|145.69億
|133.28億
|平均值
|132.68億
|191.62億
|224.09億
|中位數
|130.50億
|193.73億
|223.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
