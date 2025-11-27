鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.99元，預估目標價為7.39元

search icon



根據FactSet最新調查，共32位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元上修至-0.99元，其中最高估值-0.8元，最低估值-1.33元，預估目標價為7.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.8(-0.8)0.220.87
最低值-1.33(-1.33)-1.02-1.01
平均值-1.01(-1.02)-0.33-0.08
中位數-0.99(-1.02)-0.35-0.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值158.39億236.22億376.48億
最低值112.01億145.69億133.28億
平均值132.68億191.62億224.09億
中位數130.50億193.73億223.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.69-1.04-1.30-1.76-1.53
營業收入23.55億56.03億73.17億78.50億91.33億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


