search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至106.05元，幅度約3.54%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由109.95元下修至106.05元，調降幅度3.54%。其中最高估值155.2元，最低估值88.7元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR今(22日)收盤價為94.8882元。近5日股價下跌3.54%，標普指數下跌1.95%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股FMX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR94.8882+0.91%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty