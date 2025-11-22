鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至106.05元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由109.95元下修至106.05元，調降幅度3.54%。其中最高估值155.2元，最低估值88.7元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR今(22日)收盤價為94.8882元。近5日股價下跌3.54%，標普指數下跌1.95%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為109.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調升至109.95元，幅度約3.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為108.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為106.09元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇