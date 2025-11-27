〈台幣〉拋匯力量主導 收升1分至31.34元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-27 17:01

在市場多預期聯準會 12 月有望再降息 1 碼下，新台幣今 (27) 日維持偏強走勢，終場收在 31.34 元，升值 1 分，台北外匯經紀公司成交值續縮至 11.15 億美元，由拋匯力道主導。

新台幣偏強整理，終場收在31.34元，升值1分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日全日處在升值走勢，以 31.32 元、升值 3 分開出後，最高來到 31.285 元，全日高低價差僅 6.2 分。

觀察主要亞幣，韓元強彈轉升超過 0.5%，日元升近 0.2%，新台幣收升 0.03%，人民幣微升，星元則微貶，美元指數微跌 0.02% 左右。

元大投顧指出，聯準會理事華勒和紐約聯準銀行總裁威廉斯適時出聲，指出勞動市場降溫和失業風險上升，支持短期政策調整，使最新 FedWatch 顯示 12 月降息機率上升至 83.4%。

國泰證期研究部進一步指出，，美國 10 月 ADP 就業報告中私營部門新增就業人數僅 4.2 萬人，雖較前兩個月疲弱數據略有回升，但仍遠低於 2025 年上半年平均水準，顯示企業在高利率和需求放緩環境讓招聘意願偏弱。