鉅亨網新聞中心 2025-11-27 14:30

經歷了據稱是美國歷史上最長的政府停擺後，跨黨派預算監督機構「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）26 日發表了措辭嚴厲的聲明，直指這場政治僵局的真正代價：巨大的財政疏忽和對美國全球聲譽的損害。

史上最貴停擺！美政府開門卻「鎖定」數兆美元新債 財政恐徹底失控。(圖:shutterstock)

CRFB 主席瑪雅 · 麥克吉尼亞斯（Maya MacGuineas）直言不諱地指出，這次的政治危機「一事無成，卻對眾多民眾造成了重大傷害」。她批評國會兩黨的決策者們「給財政失責賦予了新的含義」，並強調政府重啟的背後，隱藏著國家財政持續惡化的巨大風險。

儘管政府停擺於在 11 月 10 日隨著參議院通過一項修訂版「持續決議案」而暫告一段落，為農業、軍事建設與退伍軍人事務等領域提供了全年撥款，但 CRFB 警告，表面的重啟未能解決根本的財政問題，反而使其惡化。

麥克吉尼亞斯指出，為解決停擺而通過的重啟方案，實際上是透過清空 CRFB 所推崇的「現收現付制」（PAYGO）計分卡，鎖定了高達 3.4 萬億美元的新借款。這還不包括先前圍繞一項醫療保健補貼而產生的 1.5 萬億美元赤字風險。

CRFB 嚴正呼籲立法者：「應該停止掩蓋他們在財政上的魯莽行為，勇敢直面那些艱難的決定，或者至少，遵守他們自己制定的規則。」

該委員會強調，當前的政府重啟僅是權宜之計，美國的財政不穩定問題依然嚴峻，且其財政路徑被描述為「越來越不可持續」。

根據國會預算辦公室（CBO）的估算，在 2024 年 11 月至 2025 年 10 月的 12 個月間，聯邦預算赤字總額已高達 1.8 兆美元。更令人擔憂的是，聯邦債務現已接近國內生產毛額（GDP）的 100%（目前為 99.8%），逼近關鍵的警戒線。

CRFB 提醒國會，儘管當前危機解除，但立法者們仍須在 1 月底前就本財年剩餘時間的九項撥款法案達成協議。他們被敦促在此過程中，絕不能進一步增加債務，並應重新設立可強制執行的可自由支配支出上限。

CRFB 堅稱，任何延期或最終的撥款方案都必須具備財政責任感，需要包含改革和抵消措施，以確保最終方案是「完全有償付的」。鑑於當前情況的嚴重性，他們甚至要求應根據「超級現收現付制」的要求，實現兩倍的資金覆蓋。