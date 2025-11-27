鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-11-27 16:30



南韓央行 (BOK) 今(27)日在 2026 年經濟展望記者會上表示，由 AI 需求推動的全球半導體熱潮料將持續至 2026 年底，但難以預測是否持續到 2027 年。

南韓央行：半導體繁榮週期至少持續到2026年底（圖：Shutterstock）

BOK 官員 Lee Ji-ho 表示，目前半導體景氣週期將延續到 2026 年，半導體上升週期通常約兩年，目前因全球 AI 熱潮可能延長，若持續到 2026 年末，持續時間將與 2000 年左右 IT 泡沫相當。

‌



在全球半導體需求強勁、出口強勁以及消費者信心改善的支撐下，南韓經濟處於復甦軌道。

南韓上月出口額年增 3.6% 至 595.7 億美元，連續第 5 個月成長，但受關稅影響，對美國出口減少。

南韓 10 月晶片出口額為 157.3 億美元，年增 25.4%，創史上同期最高紀錄，且連續第 8 個月成長。

因此，BOK 也將今年經濟成長預期從 0.9% 上調至 1%，2026 年的經濟成長預期從 1.6% 上調至 1.8%。

但 BOK 也發出警告，現在認為經濟進入全面復甦為時過早。若扣掉 IT 製造業，2026 年成長率將為 1.4%，這一水準不算「強勁或足夠」。此外，韓元走弱是關鍵問題，韓央行也指出韓元持續走高可能加深經濟差距，尤其是主要出口商和中小企業之間的差距。