search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

科技

南韓央行：半導體繁榮週期至少持續到2026年底

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電


南韓央行 (BOK) 今(27)日在 2026 年經濟展望記者會上表示，由 AI 需求推動的全球半導體熱潮料將持續至 2026 年底，但難以預測是否持續到 2027 年。

cover image of news article
南韓央行：半導體繁榮週期至少持續到2026年底（圖：Shutterstock）

BOK 官員 Lee Ji-ho 表示，目前半導體景氣週期將延續到 2026 年，半導體上升週期通常約兩年，目前因全球 AI 熱潮可能延長，若持續到 2026 年末，持續時間將與 2000 年左右 IT 泡沫相當。


在全球半導體需求強勁、出口強勁以及消費者信心改善的支撐下，南韓經濟處於復甦軌道。

南韓上月出口額年增 3.6% 至 595.7 億美元，連續第 5 個月成長，但受關稅影響，對美國出口減少。

南韓 10 月晶片出口額為 157.3 億美元，年增 25.4%，創史上同期最高紀錄，且連續第 8 個月成長。

因此，BOK 也將今年經濟成長預期從 0.9% 上調至 1%，2026 年的經濟成長預期從 1.6% 上調至 1.8%。

但 BOK 也發出警告，現在認為經濟進入全面復甦為時過早。若扣掉 IT 製造業，2026 年成長率將為 1.4%，這一水準不算「強勁或足夠」。此外，韓元走弱是關鍵問題，韓央行也指出韓元持續走高可能加深經濟差距，尤其是主要出口商和中小企業之間的差距。

BOK 總裁李昌鏞稍早指出，匯市波動部分源於居民購買外國股票，韓元貶值幅度超過其他貨幣。外匯市場已呈現羊群效應，南韓信用違約互換溢價狀況良好。以國內市場為主的公司恐因韓元貶值而失去競爭力，韓元貶值也可能導致消費價格上漲。


文章標籤

BOK南韓央行半導體周期南韓經濟出口IT

相關行情

台股首頁我要存股
韓元/美元0.0007+0.00%
美元/韓元1461.7-0.66%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty