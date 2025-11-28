香港大埔火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-28 05:30

本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。

本周四凌晨1時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。（圖：財聯社）

據《財聯社》報導，在面對數百公尺高空、具有複雜外立面結構的火災時，傳統地面設備存在明顯觸達盲區。這本應是高層滅火無人機發揮奇兵作用的最佳場景，但此次大埔火災的實戰結果顯示，目前無人機技術在實戰介入能力上仍處於缺位狀態。

在滅火方式上，目前主流方式包括「帶水滅火」和滅火彈兩種。

聯合飛機集團副總裁孫立業說，在城市場景中，由於消防資源更加充足，「帶水滅火」效果更好；在森林等戶外場所，則更多採用滅火彈。

孫立業強調，小型機攜帶的滅火彈數量和滅火量有限，在面對較大火情時顯得杯水車薪。

另一方面，對大多數無人機產品而言，「帶水滅火」還存在較大瓶頸。

清疆智能銷售經理表示，面對火勢較大的高層火災，現有大多數無人機的實戰效果有限。「無人機噴嘴的水量太小，對於大火起不到太大作用。」

青鳥消防證券部人士詳細拆解了「帶水滅火」的技術矛盾。該人士指出，消防無人機在建築滅火上存在很大侷限性。

如果是小型無人機，無法克服高壓水流產生的反作用力；如果大型無人機攜帶水管升空，水管自身的重量和空中氣流又會限制飛行高度和穩定性。

成都市天府新區未來低空經濟創新中心理事長羅軍從環境干擾的角度分析了高層滅火的難點。

羅軍指出，高層建築火災發生時，現場往往伴隨複雜湍流和強風場，這對無人機的抗風等級和飛行穩定性提出了極高要求。如果無人機功率不足，在強風和熱氣流干擾下，很難保持穩定姿態精準作業。