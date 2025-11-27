購金量媲美各國央媽！加密巨頭Tether成黃金暴漲黑手 背後意圖曝光
鉅亨網新聞中心
黃金作為傳統的避險資產，今年經歷了一波史詩級的飆升行情，累計暴漲超過五成，屢創價格新高。然而，在人們將目光聚焦於各國央行大量購入黃金的同時，一個來自高度投機的加密貨幣世界的買家：發行美元穩定幣 USDT 的巨頭 Tether，正悄然成為影響金價走勢的關鍵邊際力量。
根據投行 Jefferies 最新統計，在今年第 2、3 季度，Tether 購入黃金的力度，甚至超越了任何一家公開披露的單一國家央行。截至 9 月 30 日，這家全球最大的數位資產公司，共為其客戶持有高達 116 噸黃金，總價值約 140 億美元，使其成為除大型央行之外全球最大的單一黃金持有者，規模可與韓國、匈牙利等國的官方儲備相媲美。
這項數據揭示了今年黃金強勁漲勢背後的微妙推動因素。黃金價格今年呈現了兩波主要的火箭式躥升。其中，發生在 8 月中旬至 10 月中旬的第二波漲勢，正巧與 Tether 黃金購買量激增的時期高度重合。
Jefferies 報告指出，Tether 僅在第 3 季度就購入了約 26 噸黃金，佔當季全球黃金總需求的百分之二，更佔當季已知全球央行總購買量的 12%。第二季度，其購金量也相當於全球央行黃金購買量的 14%。
Jefferies 認為，Tether 對黃金的需求，可能在短期內收緊了黃金市場的現貨供應，進而影響了市場情緒，並可能推動了投機資金的流入。該機構預計，此類穩定幣領域對黃金儲備的需求將會持續擴大。
Tether 的購金行為目的為何？
Tether 的購金行為主要是為了儲備兩種代幣：一是其核心產品，全球規模最大的美元穩定幣 USDT（截至 11 月中旬流通量約 1,840 億美元）；二是與黃金直接掛鉤的穩定幣 XAUt。數據顯示，Tether 報告持有 104 噸黃金作為 USDT 的儲備，另有 12 噸黃金支持 XAUt。
然而，這種將黃金視為穩定幣儲備資產的做法，也引發了行業內的討論，特別是考慮到美國國會今年夏天通過的《GENIUS 法案》等新的加密法規，明確禁止合規發行人使用黃金作為儲備資產。
儘管 Tether 已宣布計畫推出符合該法案、完全與黃金切割的穩定幣 USAT，但其在法案通過後仍持續增加 USDT 的黃金儲備，這一舉動令人費解。
從概念上來講，黃金與加密貨幣生態系統的深度交織有其邏輯基礎，兩者都因應著主要貨幣供應過剩與貶值的擔憂，被許多投資者視為「價值儲藏手段」。但其本質上的差異依舊存在。加密貨幣的價格波動劇烈且本質上仍具投機性。
業內人士提醒，儘管穩定幣的價值主張是成為有資產支撐、可即時兌換的數位美元，但加密貨幣領域週期性出現的嚴重壓力是常態。若穩定幣需求出現急劇逆轉，壓力必然會傳導至支撐其錨定的資產，包括如今所包含的大量黃金儲備。
對於將黃金視為規避債務泡沫、科技泡沫等風險的避險港灣的投資者而言，或許需要重新審視，當黃金深度綁定加密貨幣的波動性後，黃金本身是否也因此染上了投機性漲跌的色彩，從而使避險資產的屬性發生微妙的變化。
