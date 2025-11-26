鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-26 13:30

在各國央行積極購金與強勁投資需求推動黃金價格衝上歷史高點之際，穩定幣發行商泰達幣有限公司 (Tether Limited)，已成為貴金屬市場中一個引人注目的新興巨鯨。許多分析師長期預期，代幣化黃金將是貴金屬領域的下一波演變，而泰達正是該領域的主要參與者。

泰達成貴金屬市場新興巨鯨 黃金儲備媲美中型央行(圖:shutterstock)

投資銀行 Jefferies 股票分析師法 Fahad Tariq 和 Andrew Moss 發表報告指出，泰達在近期幾個月已成為黃金最大的買家之一，市場影響力與日俱增。僅在 2025 年第三季，泰達就收購了 26 噸黃金，超過同期任何一家中央銀行的購買量。

‌



截至 9 月底，泰達的黃金總儲備約為 116 噸。Jefferies 引用的公司記錄顯示，這些黃金價值約為 140 億美元。

分析師指出，如果泰達是一個中央銀行，其黃金儲備量可躋身全球前 30 名，大致與南韓、匈牙利和希臘等小型中央銀行相當，並且超越希臘、卡達和澳洲的儲備量。這使得泰達成為「中央銀行以外，最大的黃金持有者」。

分析師預計，泰達可能將持續作為黃金的重要買家，從而支持未來的黃金價格。有投資者透露，泰達計畫在 2025 年購買約 100 噸實物黃金。

此外，泰達管理層對此資產類別表達了積極的看法，執行長 Paolo Ardoino 曾在 9 月表示，泰達將持續投資像比特幣、黃金和土地等「安全資產」，並將黃金稱為「天然比特幣」。

除了實物購買，泰達也積極投入黃金供應鏈和採礦特許權 / 串流公司。Jefferies 提到，泰達已在多家貴金屬串流公司投資了約 3 億美元，並且已對 Elemental Altus 進行了 1 億美元的投資。