iPhone 17熱賣！蘋果14年來可望首次擊敗三星、奪年度手機王寶座

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 23:35

市調機構 Counterpoint Research 周三 (26 日) 報告指出，蘋果 (AAPL-US)2025 年智慧手機出貨量將超越三星，這是 14 年來首次奪下全球第一。蘋果今年預計出貨約 2.43 億支 iPhone，三星為 2.35 億支，市占率分別為 19.4% 和 18.7%。

蘋果iPhone 17系列熱賣，預計2025年將超越三星成為全球智慧手機出貨龍頭。(圖:Shutterstock)

出貨量是指供應商運送到零售通路的設備數量，不直接等於銷售量，但能反映智慧手機製造商對需求和銷售的預期。

iPhone 17 系列銷售亮麗

蘋果的成功主要來自 9 月推出的 iPhone 17 系列，根據 Counterpoint，該系列在假期銷售季表現亮眼。

該研究機構表示，iPhone 17 系列 (包括 iPhone Air) 在美國推出後前四周的銷量，比 iPhone 16 系列 (不含 iPhone 16e) 高出 12%。在蘋果的關鍵市場中國，同期 iPhone 17 系列銷量比前一代高出 18%。

「除了 iPhone 17 系列獲得市場高度肯定外，出貨量預測上調的關鍵驅動力在於換機周期到達轉折點。疫情期間購買智慧手機的消費者現在進入升級階段，」Counterpoint Research 資深分析師 Wang Yang 在報告中說。

三星則可能在中低階智慧手機市場面臨中國業者的挑戰，這可能妨礙這家南韓巨擘奪回榜首地位，Counterpoint 表示。

蘋果長期優勢明顯

Counterpoint Research 預測蘋果將在 2029 年前保持全球智慧手機市場龍頭地位。

首先，2023 年至 2025 年第二季售出 3.58 億支二手 iPhone，這些用戶未來幾年可能升級到新 iPhone，將形成可觀需求基礎。

由於美中貿易休戰，蘋果受關稅衝擊低於預期，有利供應鏈和新興市場成長。蘋果也受惠於美元走弱和經濟展望穩健提振消費者信心。

「有了這些結構性利多，蘋果已做好準備在 2025 年超越三星。」Wang 說。

此外，蘋果預計明年推出入門級 iPhone 17e 和摺疊式智慧手機。該研究機構表示，Siri 改進和 2027 年 iPhone 重大設計改版，也將支撐蘋果未來幾年主導地位。