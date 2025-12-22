鉅亨網新聞中心 2025-12-22 18:29

中國商務部周一 (22 日) 發布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查初裁公告，並決定自 12 月 23 日起實施臨時反補貼措施。

公告稱，初裁結果顯示，原產於歐盟的相關乳製品存在補貼，且中國相關國內產業已因此受到實質損害，補貼與損害之間存在因果關係。

中國商務部裁定歐盟公司的從價補貼率介於 21.9% 至 42.7% 之間。具體而言，被抽樣公司適用 21.9% 至 42.7% 的稅率，配合調查的其他歐盟公司適用 28.6%，而未配合調查的公司則適用最高的 42.7% 稅率。法國乳製品公司 Fromarsac 面臨 30% 的徵稅，部分荷蘭 FrieslandCampina 旗下的公司則面臨 43% 的徵稅。

據公告，臨時反補貼措施將以徵收臨時反補貼稅保證金的形式實施。受影響的產品範圍包括鮮乳酪、經加工的乳酪、凝乳、藍紋乳酪，以及部分脂肪含量超過 10% 的未濃縮乳及稀奶油。