鉅亨網新聞中心 2025-12-16 19:15

中國商務部周二 (16 日) 發布終裁公告，決定自 12 月 17 日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，為期 5 年。此次徵收的最終稅率介於 4.9% 至 19.8% 之間。

中國商務部指出，應中國畜牧業協會的申請，於 2024 年 6 月 17 日對歐盟進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查。調查裁決報告顯示，自歐盟進口的相關產品存在傾銷行為，即以低於生產成本或國內市場價格的方式出售，已對中國國內產業造成實質性損害。商務部強調，調查是依法依規開展，結論是在客觀、公平、公正的原則下得出的。

此次最終稅率相較於先前最高達 62.4% 的初裁稅率 (要求繳納保證金的形式) 有大幅下降。根據終裁結果，中國將對丹麥皇冠 (Danish Crown) 等三家公司徵收 18.6% 的稅率，對維揚 (VION) 旗下四家公司徵收 19.8%。而高雲牌等 120 家配合調查的公司則適用 9.8% 的稅率，其他所有歐盟公司均徵收 19.8%。

該反傾銷稅將適用於所有種類的豬肉產品，包括生鮮、冷藏、冷凍、乾燥、醃製、煙燻或鹽漬的產品。歐盟是中國重要的豬肉供應地，尤其提供了在中國被視為美味佳餚的豬耳、豬鼻、豬腳等副產品。

此次對歐盟豬肉徵稅被視為貿易摩擦升級的一部分，此前歐盟對中國製造的電動汽車實施了臨時關稅。

中國此前還對歐洲白蘭地 (尤其法國干邑) 徵收了反傾銷稅，並正在對歐盟乳製品進行反傾銷調查。西班牙、荷蘭和丹麥預計將是此次豬肉關稅中受影響最大的歐盟成員國。雖然歐盟去年對中國存在超過 3000 億歐元的巨額貿易逆差，但其豬肉出口曾是主要收入來源。