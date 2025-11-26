〈台幣〉收升9分至31.35元 反映聯準會12月降息機率攀至8成
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於美國聯準會 12 月降息機率攀升，新台幣今 (26) 日明顯轉強，終場收在 31.35 元，升值 9 分，台北外匯經紀公司成交值則較昨日明顯收斂至 12.55 億美元，交投以拋匯力道為主。
新台幣今日以 31.41 元、升值 3 分開出後，全日處在升值走勢，最高來到 31.313 元，全日高低價差 1.27 角。
觀察主要亞幣，以新台幣收升 0.29% 表現最強勁，星元也升值達 0.2%，泰銖、人民幣升 0.1% 左右，日元轉貶 0.2% 上下，韓元則是重貶超過 0.4%。
國泰證期研究部指出，聯準會理事沃克鴿派發言表示，若就業數據持續疲軟，將支持 12 月 FOMC 會議再次降息，使目前市場對 12 月降息機率預期已升至 80%。
而本周美國將公布 10 月 PCE 物價指數，是聯準會最重視的通膨指標，若數據符合或低於預期，將進一步強化 12 月降息預期，屆時有利風險資產反彈加速。
