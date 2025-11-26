〈陸股盤後〉三大指數漲跌不一 滬指終止二連紅 創業板指連三漲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數周三 (26 日) 收盤錯綜，創業板指一度漲逾 3%，但上證指數(SSEC)獨自收黑，結束連 2 日漲勢，即便美國新公布的疲弱經濟數據強化了市場對於聯準會 (Fed) 將於下月降息的預期。
滬指周三收低 0.15% 至 3864.18 點，深證成指 (SZI) 則漲 1.02% 至 12907.83 點，創業板指亦收高 2.14% 至 3044.69 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.7833 兆元，較上一交易日減少 288 億。
大盤方面，軍工、水產品類股大幅下挫，久之洋、江龍船跌超 12%，晨曦航空跌超 11%，航太發展跌停，石油、教育、化工族群亦表現低迷。
上漲族群方面，CPO 概念股延續漲勢，長光華芯漲停，中際旭創續創歷史新高，消費類股尾盤衝高，國光連鎖、三江購物等多股漲停。醫藥族群全天表現活躍，華人健康、人民同泰、瑞康醫藥漲停，廣濟藥業連 3 日漲停，北大醫藥連 2 日漲停，廣東自貿區族群盤中走強，歡樂家大漲 15%，遙望科技漲停，培育鑽石、信託概念、半導體等族群亦漲幅居前。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1689 檔股票上漲，3591 檔下跌，平盤 168 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 90 檔股票漲幅在 9% 以上，21 檔跌幅在 9% 以上。
巨丰投顧表示，隨著一系列逆周期調節政策的實施，A 股市場確認底部並進入強勢階段。中期來看，政策利多料將推動 A 股進一步上行，建議投資者逢低進場，短線可關注超跌科技股，中線持續關注 AI、軍工、半導體、機器人等景氣向好族群。
中原證券認為，預計滬指在 4000 點附近蓄勢盤整的可能性較大，市場風格再平衡仍將延續，週期與科技有望輪番表現，建議投資人保持合理部位，避免追高殺跌，密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向，及時調整投資策略。短線上，建議關注通信設備、電子元件、半導體及遊戲等行業的投資機會。
