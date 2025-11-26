鉅亨網新聞中心 2025-11-26 13:50

全球首款基於 RISC-V 架構的資料中心管理晶片「獅子山芯」（Lion Rock Chip）在香港隆重發布，意味著香港本土創科產業邁向一個重要的里程碑。

香港「獅子山芯」全球首發 靠RISC-V晶片搶攻全球AI算力戰場。(圖:取自賽昉科技)

這款晶片由賽昉科技（StarFive Technology）研發，並獲得了恆基地產主席李家傑成立的家族辦公室以及香港特區政府全資擁有的香港投資管理有限公司（港投公司）的策略性投資，首次實現了 RISC-V 架構在資料中心管理領域的規模化商業落地。

「獅子山芯」不僅以香港九龍的地標命名，更被視為香港發展創科產業的指針，展現了特區政府利用輕資產、高潛力的 RISC-V 生態，實現在晶片領域「換道超車」的決心。這顆晶片是港投公司策略投資賽昉科技的重大成果，港投公司方面表示，它可填補國家在自主可控算力基礎設施方面的關鍵技術環節，具有重大的戰略意義。

賽昉科技創始人兼 CEO 徐滔表示，「獅子山芯」目前已獲得客戶訂單，正處於試生產階段，預計將於明年第一季正式量產。

這款晶片將主要應用於資料中心運維管理，特別是在 AI 伺服器、邊緣運算和智慧能源等場景中，為雲端服務商和營運商提供高效、安全、智慧化的底層支撐。超聚變公司已成為這款晶片的首個客戶，並與賽昉科技合作設立了創新中心，共同推動晶片應用落地。

在人工智慧浪潮的推動下，全球對算力需求的激增，資料中心管理晶片的市場空間巨大。徐滔將這款晶片比喻為「資料中心的物業管理」，它搭載了賽昉科技自主研發的高性能 RISC-V 核心與一致性片上網路，負責大樓的系統安全、能耗調度和日常運維。晶片已在英特爾的管理客戶參考系統中完成平台管理功能驗證，證明了其在技術上的成熟度。

RISC-V（第五代精簡指令集）作為 2010 年誕生的開源指令集架構，憑藉其簡潔、靈活、開放、低功耗及可擴展等特性，正與 x86、ARM 架構並駕齊驅，被產業視為下一代重要的晶片指令集架構。

中國工程院院士倪光南在近期的大會上指出，RISC-V 能夠快速響應 AI 應用的特殊需求，其在 AI 晶片領域的核心角色將進一步增強，預計到 2030 年，全球 RISC-V 晶片出貨量將突破 162 億顆。

在推動晶片產業發展方面，香港政府的策略性部署正加速見效。港投公司不僅提供資金支持，更扮演著「生態共建者」的角色，透過組織學生活動、推動所投公司間的合作等方式，共同激發社會對創科的興趣。

此外，香港政府於 2024 年成立了香港微電子研發院，並將設立兩條第三代半導體中試生產線，聚焦碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）材料，以尋求在晶片製造領域的突破。

在應用落地方面，賽昉科技早前已與中國移動香港、香港中華煤氣合作，推動「港華芯」在香港的應用，出貨量已超過 600 萬片，成功應用於香港家庭的智慧瓦斯表，以提高抄讀效率和數據安全。