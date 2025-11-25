鉅亨網新聞中心 2025-11-25 13:20

香港創新科技署宣布，規模達 100 億港元的「創科產業引導基金」（以下簡稱「引導基金」）已進入基金經理人的公開遴選階段。此舉旨在對接國家的「耐心資本」發展戰略，並透過政府資金的強大引領和槓桿作用，吸引更多社會資本，支持香港戰略性新興產業的蓬勃發展。

香港百億創科基金開跑 找基金經理人、衝五大產業。(圖:shutterstock)

引導基金的資源將集中聚焦於五大高增長主題板塊：生命健康科技、人工智慧與機械人、半導體與智慧型裝置、數位與升級轉型，以及未來與永續發展。

特區政府計畫在各板塊下設立子基金，每個目標規模將不低於 20 億港元，務求達成整體子基金規模不低於 400 億港元的目標，從而實現四倍的資本放大效應。

在出資結構上，香港特區政府將作為最後一位有限合夥人參與投資，以提升市場信心，同時鼓勵吸引具備豐富產業資源的策略投資人加入，要求每位出資將不低於 30 億港元。

與傳統的金融投資模式相比，本次引導基金最為關鍵的特點是設定了嚴格的「硬科技落地」和製造業投入要求。

基金總規模的百分之百須投資於與香港創科產業、新型工業產業及其產業鏈相關的企業；其中，至少五成的基金總規模必須投資於香港本地企業，或承諾來港設立總部、區域總部、研發中心或先進製造基地等具備實質運作的非香港企業，而非僅從事傳統的金融或貿易業務。

更具體的要求是，至少兩成五的資金須由獲投企業用於在香港設立及營運生產及製造基地，涵蓋中試生產線、測試工序等，藉此推動香港新實體經濟的建構。

市場專業人士分析指出，這代表著香港產業政策的根本性轉型，從過去的「積極不干預」轉向「有為政府」與「高效市場」深度結合，體現了特區政府力圖補齊香港長期以來在研發與製造環節脫節的短板。

透過強制性的實體投入要求，並藉助北部都會區等空間載體，引導基金將有力支持香港建構「內地研發 + 香港中試 / 國際化」的雙輪驅動戰略模式，從而系統性地提升香港在全球科技與產業競爭中的主動權和戰略地位。