2025-11-25

今年以來，全球真實世界資產 (RWA) 代幣化市場迎來爆炸性成長，整體規模較年初激增 178%，現已突破 295 億美元，標誌著資產數位化浪潮進入規模化應用新階段。在這場全球性的金融創新競賽中，香港憑藉前瞻性的監管佈局、「國家隊」深度參與及「政策 + 資產 + 技術」的獨特優勢，迅速崛起為全球 RWA 核心樞紐，佔據 38% 市場發行份額，引領全球風向。

只花兩年時間！香港RWA樞紐崛起：一場由國家隊領航的兆元級資產數位化革命（圖：Shutterstock）

香港金管局 11 月 13 日推出 EnsembleTX 平台，宣告 Project Ensemble 進入試行階段，為代幣化存款與數位資產搭建真實交易的橋樑，再次鞏固香港在該領域的領導地位。

實體產業的積極參與是香港 RWA 市場區別於其他金融中心的關鍵，以華潤隆地為例，該公司基於旗下「充好」充電站未來收益權，成功發行香港首個央企綠色基礎設施 RWA 產品，將特定時段的營運收益打包上鏈，實現存量資產流動性的釋放，同時規避產權糾紛。

香港政府對綠色 RWA 給予政策傾斜，包括 50% 年費減免及「跨境理財通」快速通道，渣打銀行預測，2026 年香港綠色 RWA 市場規模將突破 500 億美元。

該模式也迅速複製到更多綠色資產領域，如協鑫能科將湘鄂兩地 82MW 光伏電站代幣化，融資超 2 億元，預期年化收益率達 6.8%-8%；朗新科技則將全國 9000 餘個充電樁收益權上鍊，實現 72 小時內的跨境融資 1 億元。

除綠色能源外，RWA 的內涵也不斷拓展。香港中華煤氣將 AI 資料中心貸款協議等關鍵資訊上鍊，推動信貸資產透明化管理；中遠海科則基於航運貿易數據，打算推出 5 億港元的航運數據 RWA 產品，將運力收益權等無形資產轉化為可交易代幣。

房地產領域同樣迎來突破，綠地集團旗下綠地金創透過區塊鏈技術，將地產 RWA 發行週期壓縮至 3 個月，投資門檻降至 1000 港元，實現房地產投資的普惠化，同時嚴格遵循穿透式監管，保障合規與投資者保護。

傳統金融機構也積極賦能，建構 RWA 全鏈條服務生態。國泰君安國際聯合螞蟻數科推出跨鏈結構化產品通證，實現合規內網與開放外網的創新模式；中國太保推出鏈上美元貨幣基金「eStable MMF」，三個月規模突破 2 億美元；招商銀行、中銀國際等則透過代幣化貨幣基金與數位信用結算效率。

今年 8 月，香港《穩定幣條例》正式上路，建立「發牌制度 + 儲備監管 + 贖回保障」三支柱框架，為 RWA 提供安全的流動性支撐。

香港之所以能在全球 RWA 競爭中脫穎而出，得益於自身清晰的監管框架、生態協同以及跨境優勢。金管局與證監會分工明確，採取「穿透式監管」原則，確保創新與合規並行。

政策方面，從《數位資產發展政策宣言 2.0》到《穩定幣條例》，再到 EnsembleTX 平台的推出，形成完整的監管閉環，使香港 RWA 合規資產佔比高達 65%。生態上，「國家隊」帶來優質資產與公信力，結合螞蟻鏈、HashKey Chain 等合規區塊鏈平台，以及物聯網、AI 等技術矩陣，解決信任與效率難題。

跨境方面，香港作為「超級聯繫人」，連接中國上兆存量資產與全球資本，如福田投控實現「離岸發行、兩岸上市」的創新突破，稅收優惠也進一步增強競爭力。

全球 RWA 市場規模到 2030 年料將達到 5-8 兆美元，香港市場潛力巨大。渣打銀行預測，2026 年香港私募信貸 RWA 規模將達 800 億港元，穩定幣交易額達 5000 億港元。未來，香港 RWA 的資產類別將向智慧財產權、碳信用等新興領域延伸，應用場景也將涵蓋鏈上抵押、自動化投資等深度應用。

在技​​術與監管層面，香港正推動跨鏈互通性、智能合約標準化及跨境監管互認，持續優化市場環境。

從去年 Ensemble 沙盒啟動到今年《穩定幣條例》生效，香港僅用兩年時間便完成從探索者到全球樞紐的轉變，成功核心在於「合規為本、產業賦能、全球連結」的路徑，以清楚監管築牢信任，以實體資產錨定價值，以跨國優勢激活流動。