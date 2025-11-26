改道快兩年走回紅海？馬士基宣布：安全了就回來！
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，全球航運巨頭馬士基 (Maersk) 表示，一旦紅海與蘇伊士運河航道的安全情況許可，公司將儘快恢復行經紅海的航線。馬士基執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 周二 (25 日) 在埃及表示，近期區域局勢的改善，尤其是涉及加薩的和平進程與曼德海峽 (Bab al-Mandab) 通航安全，是公司評估恢復航行的主要因素。
蘇伊士運河管理局稍早發布聲明指出，馬士基自 12 月初起將「部分」恢復經由蘇伊士運河的貨櫃船通行，後續再逐步增加至全面恢復。不過，馬士基發言人表示，公司尚未確認具體恢復日期。
若馬士基重返蘇伊士航道，恐將對全球航運價格與市場結構帶來連鎖反應。今年以來，受紅海區域衝突與商船遇襲事件影響，部分船舶不得不繞行非洲南端，使全球運價受到支撐。馬士基亦自 2024 年 1 月起改道，以避開紅海與亞丁灣，主因是旗下船舶曾遭葉門青年運動 (Houthi) 武裝組織攻擊。青年運動表示，這些襲擊旨在聲援加薩地區的巴勒斯坦人。
克勒克在與蘇伊士運河管理局主席雷比 (Osama Rabie) 共同舉行的記者會上表示，公司受到近期加薩和平進程的鼓舞，該進程有望恢復曼德海峽的航行自由。他表示：「隨著加薩與曼德均出現顯著進展，馬士基將採取相關措施，逐步恢復經由蘇伊士運河與紅海的東西向航線，並在未來使通行回歸正常。」
他並強調，公司將在「安全條件允許時」恢復航行，且船員安全會是首要考量。
記者會上，蘇伊士運河管理局與馬士基也宣布簽署策略合作協議。蘇伊士運河管理局本月稍早表示，今年 7 月至 10 月期間，蘇伊士運河營收按年成長 14.2%。當局將此歸因於加薩停火後紅海局勢趨緩，以及水道航行量回升。
不過，紅海與區域衝突在 2023 與 2024 年間造成的影響仍然顯著。報導指出，伊朗支持的葉門青年運動組織在兩年間針對紅海、亞丁灣及曼德海峽發動逾百次攻擊，使多家船運公司被迫改道其他航線。此外，相關地緣政治事件在 2024 年替埃及帶來約 70 億美元的蘇伊士運河營收損失。
