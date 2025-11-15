諾和諾德董事會完成大換血 前執行長確定回鍋救火
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》報導，諾和諾德 (NVO-US) 周五 (14 日) 完成領導層大換血，控股股東諾和諾德基金會鞏固地位，71 歲的前執行長索倫森 (Lars Rebien Sørensen) 接任董事長，取代 Helge Lund，但挪威主權基金等少數大型股東選擇棄權表達不滿。
這場領導層劇變源於公司近期陷入困境。曾是歐洲市值最高企業的諾和諾德，股價今年暴跌 58%，在減重藥市場的領導地位受到美國競爭對手禮來 (LLY-US) 威脅。掌握 75% 投票權的諾和諾德基金會認為現任董事會對美國市場變化反應太慢，決定強勢換血。
而索倫森不僅在 2000 年至 2016 年間擔任諾和諾德執行長，目前還是基金會董事會主席。
大股東棄權抗議
挪威央行投資管理公司 (NBIM) 等較大的少數股東本周稍早表示，將在股東臨時會上棄權，加州教師退休基金也打算投反對票。
索倫森承認，部分有影響力的股東認為這次改組違反公司治理規則，但他強調會盡快讓情況恢復正常。他說自己預計擔任董事長兩到三年，主要任務是協助執行長和管理層推動轉型，重新奪回市場領導地位。
牛津大學榮譽教授 Andrew Pettigrew 表示，如此規模的企業很少這麼快進行如此大幅度的人事變動。「這種情況通常只發生在公司遭遇重大危機，而且管理層對問題視而不見的時候。」
禮來搶走市占
市場普遍認為諾和諾德已落後禮來，後者快速搶走市場份額，其競品 Mounjaro 和 Zepbound 在最高劑量下減重效果更顯著。索倫森 10 月對分析師表示，現任董事會「對美國市場變化反應太慢」。
離任董事長 Lund 周五表示，雙方分歧在於公司治理原則，他認為應維持先前的治理方式。
董事會改組的另一個理由是引入更多具有美國消費者經驗的人員。美國是諾和諾德最大市場，2025 年前九個月占總銷售額 56%，但該公司面臨禮來和製造便宜仿製藥的調劑藥局雙重競爭。
不過，德意志銀行分析師 Emmanuel Papadakis 質疑：「新董事會實際上可能擁有更少而非更多的製藥專業知識。」
自宣布董事會改組以來，諾和諾德股價已下跌 12%。上周該公司第三季財報未達預期，並下調全年財測上限，理由是 Ozempic 和 Wegovy 成長預期放緩。
