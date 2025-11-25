search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉放量強勁拉鋸 收升0.7分至31.44元

鉅亨網記者王莞甯 台北

新台幣今 (25) 日持續呈現狹幅盤整的多空強烈拉鋸戰，終場收在 31.44 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值則是再放大至 18.8 億美元。

cover image of news article
新台幣放量強勁拉鋸 收升0.7分至31.44元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.42 元、升值 2.7 分開出後，升貶互見，最高來到 31.405 元，最低則來到 31.476 元，終場再度轉為升值 0.7 分，全日高低價差 7.1 分。


觀察主要亞幣，韓元升值超過 0.3% 最多，其次為日元人民幣泰銖升 0.2% 左右，星元小升 0.05% 上下，新台幣則收升 0.02%，美元指數暫處平盤。

元大投顧指出，由於美國政府停擺期間，加上實施 3 年半的縮表計畫，TGA(財政部國庫現金帳戶) 快速累積，限制市場資金的流動性，隨著美國政府重啟後，原先停泊在美國財政部的資金，將流向私人部門，有望挹注金融體系資金活水，並強化風險性資產的表現空間。

統一投顧指出，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 和紐約銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的鴿派言論，進一步支撐降息預期，據 CME FedWatch 工具，市場預期 12 月降息的機率達 79.1%。


文章標籤

台幣匯市聯準會降息

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數100.086-0.06%
美元/台幣31.440-0.02%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0064+0.00%
人民幣/美元0.1411+0.28%
泰銖/美元0.0309+0.32%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty