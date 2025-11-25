〈台幣〉放量強勁拉鋸 收升0.7分至31.44元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-25 17:12

新台幣今 (25) 日持續呈現狹幅盤整的多空強烈拉鋸戰，終場收在 31.44 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值則是再放大至 18.8 億美元。

新台幣放量強勁拉鋸 收升0.7分至31.44元。

新台幣今日以 31.42 元、升值 2.7 分開出後，升貶互見，最高來到 31.405 元，最低則來到 31.476 元，終場再度轉為升值 0.7 分，全日高低價差 7.1 分。

觀察主要亞幣，韓元升值超過 0.3% 最多，其次為日元、人民幣和泰銖升 0.2% 左右，星元小升 0.05% 上下，新台幣則收升 0.02%，美元指數暫處平盤。

元大投顧指出，由於美國政府停擺期間，加上實施 3 年半的縮表計畫，TGA(財政部國庫現金帳戶) 快速累積，限制市場資金的流動性，隨著美國政府重啟後，原先停泊在美國財政部的資金，將流向私人部門，有望挹注金融體系資金活水，並強化風險性資產的表現空間。