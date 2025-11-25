鉅亨網編輯林羿君 2025-11-25 16:10

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）最新撰文指出，聯準會主席鮑爾的盟友已為他鋪平了道路，讓他能夠在下個月會議上通過降息決定，即使此舉會招致多方反對。

Fed傳聲筒：鮑爾盟友挺12月降息 為他鋪平「連三降」之路。(圖:shutterstock)

蒂米羅斯指出，Fed 內部分歧程度超乎往常，加重鮑爾「一錘定音」的角色。為了應對這些巨大分歧，鮑爾可能會權衡兩種方案，每種方案都有其弊端。

‌



第一種方案是按市場預期降息，並透過精心斡旋的會後聲明，暗示後續降息門檻更高。這種「先降息後暫停」的策略將重現 2019 年底的操作相似，當時連續三次降息也遭委員強力反對。

此舉仍可能引發反對任何降息的官員異議，但若近期美國經濟狀況持續，或許可以藉由凝聚「暫無必要再降息」的新共識，終結官員們公開分歧的鬧劇。

第二種方案是維持利率不變，延至明年 1 月再行評估，屆時官員將取得因聯邦政府停擺而中斷的更多就業與通膨數據。但此舉可能使聯準會內部存在公開分歧再延續 7 週，且新增數據未必能化解根本歧見。

蒂米羅斯指出，這道裂痕反映出美國經濟逆風交錯，令聯準會內部分歧程度創下鮑爾近 8 年任期的新高：就業成長趨於停滯，但通膨仍居高不下，帶有經濟學家所稱「停滯性通膨」的氣息。

由於勞動市場降溫但未崩潰，通膨既未加速也未明顯改善，里奇蒙聯準銀行總裁巴金上週受訪時直言，無論哪一方，「都很難宣稱已經勝出」。

而鮑爾的決策則取決於他認為哪種風險較大，以及若判斷失誤後哪種風險較難修復。

為防範就業市場疲軟的風險，聯準會上個月連續兩次降息，將利率降至 3.75% 至 4% 的區間，儘管通膨率已接近 3%，高於聯準會 2% 的目標。

若 12 月再度降息，將符合鮑爾 8 月所提出的路徑規畫：將利率推向更接近「中性水準」，既不刺激也不抑制經濟活動。因關稅相關的通膨風險已趨緩，而勞動市場疲弱則成為更值得關注的問題。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上週五表示，他仍認為「短期內仍有進一步調整空間，以使政策立場更接近中性區間」。他刻意選用的措辭，尤其是「短期內」，暗示降息是「後悔風險最低」的選項。

威廉斯強調，將通膨拉回 2%「至關重要」，但同樣重要的是，不能在此過程中對勞動市場造成不必要的風險。在他發言後，市場對 12 月降息的預期機率，已由 40% 翻升至約 70%。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）是鮑爾的盟友，但今年並無利率投票權。她 24 日受訪時表示，支持 12 月降息，因為她認為就業市場突然惡化的風險更高、也更難處理，遠甚於通膨再度升溫。

戴利指出，若關稅推動的成本上升加速或擴散至服務價格，「我們會看到並能提前因應，這不會像疫情期間那樣急劇飆升。」但對於勞動市場，她坦言「沒有那麼有把握能超前部署」，目前已相當脆弱，一旦裁員略有上升，可能會出現更大幅度的惡化。

蒂米羅斯認為，威廉斯與戴利的表態相當關鍵，因為在於此前一段時間，反對降息的官員一直主導公開輿論。

曾於 2015 至 2021 年間擔任達拉斯聯準銀行總裁、與鮑爾共事的羅伯特 · 卡普蘭（Robert Kaplan）認為，反對降息的一方並非全無道理。他指出，隨著利率接近中性，聯準會的選項呈現「不對稱性」：若經濟比預期疲弱，還有空間降息；但若通膨成為更大隱憂，過低的利率可能難以發揮足夠的抑制效果。