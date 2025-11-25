鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-25 09:43

近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。

日本機場擠滿了回中國旅客，整趟航班滿座。（圖：Shutterstock）

航班管家 DAST 的最新數據顯示，截至周一（24 日）10 時，已有 12 條中日航線取消所有航班。此前中國已有多個航空公司相繼發布《關於日本相關航線客票特殊處理的通告》。

據《極目新聞》報導，11 月 24 日下午，一位剛剛從日本東京返回中國福建的遊客周一表示，她所乘坐的航班是滿座狀態。

據該中國遊客介紹，她是從日本成田機場飛回中國，原本就計劃 11 月 23 日回國。她認識的朋友因為近期發生的事情選擇改變旅遊行程，提前回國，「家裡人也在催，比較擔心安全」。

短影音平台上，網友拍下中國民眾在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動彷彿「春運」一般。有網友說，看到有關部門發布避免前往日本的消息後，選擇提前回國。

與此同時，前往日本的中國遊客則明顯減少。

航班管家 DAST 的監測數據顯示，未來一周赴日計畫航班取消率將在 11 月 27 日達到 21.6%，為一個月以來最高值。取消率靠前的航線有天津濱海 - 關西國際（65.0%）、南京祿口 - 關西國際（59.4%）、廣州白雲 - 關西國際（31.3%）、上海浦東 - 關西國際（30.1%）。

在短影音平台，在日本的中國網友說，可以明顯感受到近期來日本旅遊的中國民眾變少了。

一位在日本留學的中國學生表示，她也關注到近期多趟中日航班取消的消息，部分機票價格開始漲價，現在她也很擔心機票會比較難買。

據《央視》11 月 20 日報導，已有超過 54 萬張飛往日本的機票被取消，赴日旅遊面臨「退訂寒潮」。