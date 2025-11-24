鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 14:20

在市場加大日本政府干預預期之下，日元周一 (24 日) 止貶回穩，主要在 156.5 附近波動。此前，政府顧問小組成員會田卓司 (Takuji Aida) 周日 (23 日) 在 NHK 直播中表示，他相信高市早苗政府「將更積極地干預外匯市場」，以抵消日元疲軟的負面經濟影響。

日元周一回穩 政府顧問稱高市早苗進場干預將更積極(圖:shutterstock)

這位法國東方匯理銀行 (Credit Agricole) 日本首席經濟學家的評論，反映了當局的關切，即弱勢日元可能加劇國內通膨壓力。儘管高市早苗以支持再通膨政策著稱，但其政府顧問的表態顯示當局對於物價穩定的重視。

‌



市場普遍認為，日元兌美元 160 的關口是當局干預的紅線，因為在 2024 年，當局曾在日元跌破此一水準後，多次進行買入日元的干預行動。然而，會田卓司上周四已警告交易員，如果貨幣波動「變得劇烈」，當局可能無需等到日元跌至 160 關口之前就採取行動。

日元上周一度走弱至 10 個月低點，跌破 157 關卡。財務大臣片山皋月上周五明確表示，當局將對過度匯率波動做出適當回應，且貨幣干預是選項之一。

關於貨幣政策，日本央行總裁植田和男上周與首相高市會面時解釋，央行正在逐步撤回前任總裁實施的寬鬆政策，且高市對此表示理解。日本央行下一次政策會議訂於 12 月 19 日舉行。