日元周一回穩 政府顧問稱高市早苗進場干預將更積極
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在市場加大日本政府干預預期之下，日元周一 (24 日) 止貶回穩，主要在 156.5 附近波動。此前，政府顧問小組成員會田卓司 (Takuji Aida) 周日 (23 日) 在 NHK 直播中表示，他相信高市早苗政府「將更積極地干預外匯市場」，以抵消日元疲軟的負面經濟影響。
這位法國東方匯理銀行 (Credit Agricole) 日本首席經濟學家的評論，反映了當局的關切，即弱勢日元可能加劇國內通膨壓力。儘管高市早苗以支持再通膨政策著稱，但其政府顧問的表態顯示當局對於物價穩定的重視。
市場普遍認為，日元兌美元 160 的關口是當局干預的紅線，因為在 2024 年，當局曾在日元跌破此一水準後，多次進行買入日元的干預行動。然而，會田卓司上周四已警告交易員，如果貨幣波動「變得劇烈」，當局可能無需等到日元跌至 160 關口之前就採取行動。
日元上周一度走弱至 10 個月低點，跌破 157 關卡。財務大臣片山皋月上周五明確表示，當局將對過度匯率波動做出適當回應，且貨幣干預是選項之一。
關於貨幣政策，日本央行總裁植田和男上周與首相高市會面時解釋，央行正在逐步撤回前任總裁實施的寬鬆政策，且高市對此表示理解。日本央行下一次政策會議訂於 12 月 19 日舉行。
會田卓司強調，日本的經濟形勢並非嚴峻，且國家擁有「綽綽有餘的外匯儲備」，這為當局提供了充分的條件來執行干預行動。他補充說，新政府的目標是平衡穩定的經濟增長與控制通膨之間的關係，即使需要發行債券，當局也會考慮投資人工智慧、海軍護衛艦和國防等領域。
