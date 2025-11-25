鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-25 04:00

最新數據顯示，比特幣 (BTC) ETF 迎來近兩年推出以來淨流出規模最大月份，對本就疲軟的加密貨幣市場帶來更大壓力。

比特幣ETF「血流不止」！投資人11月迄今狂撤35億美元 流出規模逼近歷史紀錄（圖：Shutterstock）

今年 11 月以來，投資人從美國上市的比特幣 ETF 中撤出 35 億美元，幾乎與今年 2 月創下的 36 億美元淨流出紀錄持平，其中貝萊德旗下佔該類基金約 60% 資產的比特幣基金 IBIT，在 11 月錄得 22 億美元贖回，除非出現急劇逆轉，否則將創下該基金最糟糕月度表現。

LVRG Research 董事 Nick Ruck 表示，上述情形證實今年稍早的狂熱情緒已經完全消退。

比特幣本月也將創下 2022 年加密貨幣行業崩潰以來最糟月度表現，當時一系列加密貨幣企業倒閉，最終以 Sam Bankman - Fried 的 FTX 垮台告終。

現貨比特幣 ETF 自 2024 年 1 月推出後，成為加密貨幣情緒的代名詞，重塑了資本流入和流出該資產類別的方式，且形成自我強化的反饋循環，也就是價格上漲時流入加速，價格下跌時流出放大跌幅。

根據花旗集團研究，比特幣 ETF 每流出 10 億美元，價格就會下跌約 3.4%，花旗的 Alex Saunders 也設定了今年底 8.2 萬美元的熊市目標 (假設零流入)，數十億美元從 ETF 群體撤出暗示進一步下行空間。

XS.com 市場分析師 Linh Tran 指出，今年上半年現貨 ETF 是推動比特幣創新高的核心動力，如今機構資金流向轉變，對價格形成有顯著負面影響。

彭博智庫高級 ETF 分析師 Rebecca Sin 表示，市場持續下跌和波動性上升恐持續導致更多流出，部分流出或源自避險基金平倉基差交易策略。

比特幣 ETF 上周五 (21 日) 出現 115 億美元創紀錄交易量，但貝萊德 IBIT 的贖回凸顯機構偏好轉向，信心未完全回歸。