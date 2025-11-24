鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-24 10:50

美國與烏克蘭表示，雙方已共同制定一份「更新和完善的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。這份方案明顯修改了先前由川普政府起草的版本，因原方案被基輔及其盟友認為過於傾向莫斯科。

美國、烏克蘭發布聯合聲明：已共同制定一份「更新和完善的和平框架」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，雙方在日內瓦進行談判後發表聯合聲明指出，討論「非常具建設性、聚焦且相互尊重」，並將在未來幾日繼續磋商。

聲明稱，此輪會談「成效顯著」，雙方在對齊立場、明確下一步路徑方面取得「有意義的進展」，並據此共同起草了一份更新後的和平框架文本

雙方重申，任何未來協議必須完全維護烏克蘭的主權，並確保可持續的公正和平。

美烏雙方同意在未來數日繼續就聯合提案展開密集工作，同時與歐洲夥伴保持緊密聯繫，確保相關進程協調推進。而最終決定將由美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基作出。

然而，聲明中並未對多項需解決的核心問題提供細節，包括如何確保烏克蘭免受俄羅斯威脅的安全保障。

白宮在另一份聲明中表示，新的方案加強了安全保障，而烏克蘭代表團認為這「符合國家利益」。烏克蘭官員並未發布單獨聲明，也暫時無法對外評論。

帶領談判的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，仍需解決包括北約角色等問題，但他的團隊已縮小了川普提出的烏克蘭 28 點和平計畫中的未決議題。

此外，歐洲官員也加入美烏談判，提出修改版本，反對對基輔軍力和領土讓步的限制。

歐洲方案建議，烏克蘭軍隊規模應比美方方案更大，並且土地交換談判應從前線開始，而非預先指定哪些區域屬於俄羅斯。

盧比歐表示，美國仍需時間來解決懸而未決的問題。他希望能在週四（27 日）之前達成協議，但也暗示可能需要更長時間。

兩位知情人士週日透露，美國和烏克蘭官員正在討論澤倫斯基訪問美國的可能性，最快可能在本週，與川普討論美國的和平計畫。