谷歌AI算力壓力爆表！內部訂目標：每半年要翻一倍 2026年硬仗開打

2025-11-22

谷歌 (GOOG-US)AI 基礎設施負責人告訴員工，為了滿足 AI 服務的需求，公司必須每半年將其運算能力翻倍；執行長皮查伊也表示，2026 年將是「格外緊張的一年」，理由是 AI 競爭加劇，以及滿足雲端與運算需求的壓力。

谷開打歌AI算力壓力爆表！內部訂目標：每半年翻一倍 2026年硬仗。(圖:shutterstock)

CNBC 報導，谷歌雲端 (Google Cloud) 副總裁 Amin Vahdat 在 11 月 6 日的全員大會上發表了一份簡報，其中一張投影片中提到，谷歌現在必須每 6 個月將其 AI 算力翻倍，未來 4 到 5 年內實現下一個 1000 倍成長。

Vahdat 在大會中明確表示，「AI 基礎設施競爭是整個 AI 競賽中最關鍵、也最昂貴的部分」。他強調，谷歌的任務不是比誰花得更多，而是要建立更可靠、更高性能、更具擴展性的基礎設施。

這場簡報是在 Alphabet(GOOG-US) 公布優於預期的第三季財報一週後進行。Alphabet 也在今年第二度上調資本支出預測，將區間提高至 910 億至 930 億美元，並預告 2026 年資本支出將「大幅增加」。

同為雲端巨頭的微軟、亞馬遜以及 Meta 也同步調高資本支出指引，四家公司今年合計支出預估將超過 3,800 億美元。

Vahdat 表示，谷歌的任務當然是建構這些基礎設施，但不一定是為了在支出上擊敗競爭對手。「我們會投入大量資金，」他強調真正的目標，是打造出比市場上任何方案都更加可靠、效能更強、且更具擴展性的基礎設施。

他還指出，谷歌的優勢在於，憑藉 DeepMind 的長期研究能力，能夠預測未來 AI 模型形態。同時谷歌也有自研晶片，上週推出第七代 Ironwood 張量處理單元時，該公司稱其能源效率較 2018 年的首代 TPU 提高近 30 倍。

Vahdat 進一步稱，谷歌必須能在「成本幾乎不變，甚至在相同電力與能耗水準下，交付高出 1,000 倍的能力、算力、儲存與網路效能。他坦言，這並不容易，但透過協作與共同設計，「我們一定能做。」

谷歌執行長皮查伊在同場全員大會上表示，受到 AI 競爭加劇，以及雲端與算力需求壓力推升，2026 年將會是格外「緊張」的一年。

皮查伊也回應了內部關於「AI 是否出現泡沫」的提問。隨著投資人開始質疑，未來數年預計投入的數兆美元是否合理，這個話題近來在矽谷與華爾街引發越來越多共鳴與討論。

他重申了過去曾提出的觀點，即投資力度不夠的風險。皮查伊指出，谷歌雲端本季營收年增 34% 至超 150 億美元，但「如果有更多算力，成長本來可以更快」。

皮查伊指出，公司奉行嚴謹的經營方式，基礎業務實力雄厚，資產負債表穩健。「與其他公司相比，我們更有能力承受失敗。」

展望明年，皮查伊告訴員工，「毫無疑問，會有起伏波動。」