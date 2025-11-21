search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至20元，幅度約4.97%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由19.05元上修至20元，調升幅度4.97%。其中最高估值25.22元，最低估值10.73元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀4位、保持中立3位、保守悲觀2位。

哈莫尼黃金今(21日)收盤價為16.12元。近5日股價下跌4.97%，標普指數下跌2.95%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股HMY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4059.51-0.43%
哈莫尼黃金16.12-4.62%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty