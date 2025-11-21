鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至20元，幅度約4.97%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由19.05元上修至20元，調升幅度4.97%。其中最高估值25.22元，最低估值10.73元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀4位、保持中立3位、保守悲觀2位。
哈莫尼黃金今(21日)收盤價為16.12元。近5日股價下跌4.97%，標普指數下跌2.95%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為19.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至19.04元，幅度約10.21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為16.96元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為17.12元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇