鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為218.49元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.62元上修至9.8元，其中最高估值10.57元，最低估值7.11元，預估目標價為218.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.57(10.57)15.5423.18
最低值7.11(7.11)8.258.08
平均值9.51(9.48)10.9912.7
中位數9.8(9.62)10.8111.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.68億46.27億67.28億
最低值23.69億26.17億27.82億
平均值26.96億30.80億35.72億
中位數27.46億30.47億33.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSFUTU

