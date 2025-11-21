鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為218.49元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.62元上修至9.8元，其中最高估值10.57元，最低估值7.11元，預估目標價為218.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.57(10.57)
|15.54
|23.18
|最低值
|7.11(7.11)
|8.25
|8.08
|平均值
|9.51(9.48)
|10.99
|12.7
|中位數
|9.8(9.62)
|10.81
|11.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.68億
|46.27億
|67.28億
|最低值
|23.69億
|26.17億
|27.82億
|平均值
|26.96億
|30.80億
|35.72億
|中位數
|27.46億
|30.47億
|33.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
