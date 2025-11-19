search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至9.44元，預估目標價為218.11元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.75元上修至9.44元，其中最高估值10.39元，最低估值6.12元，預估目標價為218.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.39(9.97)12.3716.14
最低值6.12(6.12)7.217.3
平均值9.02(8.85)10.2611.79
中位數9.44(8.75)10.5911.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.25億34.18億39.75億
最低值23.69億23.88億24.56億
平均值26.02億29.23億33.11億
中位數25.77億28.88億31.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSFUTU

