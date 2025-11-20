〈房產〉1-9月住宅使照核發數逾10萬宅又遇房貸緊縮 延後撥貸恐更難解

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 14:12

全台房市仍如冷凍庫，但建案的交屋潮一波水一波襲來，將使目前緊縮房貸的窘況更難解，房仲業者引用內政部資料指出，2025 年 1-9 月全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達 10 萬 6,243 宅，為 1997 年以來同期新高，在全台銀行房貸滿水位、限貸等問題圍繞下，適逢近年最大交屋潮，預估延後撥貸等情況仍將延續。

1-9月住宅使照核發數逾10萬宅又遇房貸緊縮 延後撥貸恐更難解。(鉅亨網記者張欽發攝)

據內政部統計，全台在 2025 年 1-9 月住宅類核發使照量達 10.6 萬宅，且觀察此波交屋潮起點，全台從 2020 年至今累計有 67 萬 4,729 宅交屋。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波交屋潮起源於 2020 年，當時不管是貿易戰或疫情等因素，皆推升熱錢回流，其中不少資金流至不動產市場，房市前景大好之下，促進開發商推案意願，致使全台進入大推案時期，而以建案工期約 3-5 年計算，交屋潮即於近年發酵。

細看六都數據，其中台北市今年截至 9 月為止，核發住宅使照量已達 6,628 宅；新北市則達 1 萬 8,158 宅，位居第三名；桃園市達 1 萬 9,284 宅，數量為全台亞軍；而台中市高達 2 萬 196 宅，勇冠全台各縣市。

另外，2025 年 1-9 月的住宅使用執照數在台南市則是 6,335 宅，高雄市則達 1 萬 5,671 宅。賴志昶分析，觀察歷年數據，從 2022 年起使照量排行榜都由台中市奪冠，主因是該市近年有捷運等建設議題，且北屯、西屯及南屯等處重劃區議題濃厚，相繼成為建商推案重鎮，推升區域使照量體；另在新北、桃園方面，則受惠於「脫北者」議題，以親民房價與軌道建設題材，加諸有不少重劃區集中兩縣市，吸引建商近年來大舉推案。