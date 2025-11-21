倍微今年營收估增10-15% 明年看旺伺服器需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-21 16:07

IC 通路商倍微 (6270-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長傅江松表示，雖然匯率波動影響獲利，但今年前三季獲利已超越去年全年，全年營收預估可成長 10-15%，明年則看好 AI 浪潮持續推進，將帶動伺服器相關產品如磁碟陣列卡 (Raid Card) 及 Security IC，將挹注明年營收。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

傅江松表示，倍微今年前三季營收 21.93 億元，較去年增加 6.53%，維持溫和成長態勢，以全年平均來看，預估今年營收可達 28 至 29 億元，年成長 10-15%；以獲利來看，前三季每股純益已達 1 元，超越去年全年的 0.7 元。

傅江松強調，倍微長期股利政策為賺多少、配多少，股東也多為長期支持者，且公司負債比僅 25%，整體財務狀況健全，預料今年股利配發也大致延續過去政策。

另外，倍微近年積極切入伺服器應用，隨著 AI 浪潮推動，倍微預期，如資安 IC、磁碟陣列卡產品都已進入測試階段，若相關產品線順利突破，有助於明年營收表現，相關產品未來也可望成為穩定成長的營收來源。

針對毛利率方面，傅江松分析，倍微客戶多為中小型客戶，分為三大業務模式，包括傳統買賣、與客戶共同開發及收取 NRE，佔比分別為 25%、66% 以及 6%，預期隨著與客戶共同開發的專案比重提高，加上相關客戶產品多重視穩定度而非價格戰，預期毛利率將逐步優化。

倍微代理產品橫跨 MPU、MCU、BIOS、NAND、驅動 IC 等，供應商來源遍及美國、日本、台灣及中國，其中 達發、松翰、系微、Microchip、創惟、兆易創新與 Greenliant 等原廠的產品占公司 87% 營收。