鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 22:20

快手出事了！電商直播被中國官方盯上(圖：REUTERS/TPG)

據了解，中國國家市場監督管理總局已對快手旗下成都快購科技有限公司立案調查，原因是涉嫌違反中國電商法及相關規範。成都快購是快手的電商子公司，負責直播帶貨等相關業務。

監管單位指出，直播電商在推動創新、促進消費與擴大就業上發揮了重要作用，但由於參與主體多元、法律關係複雜、責任落實不足，產業長期存在不規範現象。官方強調，雖然多次明令禁止，假冒偽劣商品、虛假宣傳及逃稅等問題仍屢禁不止，並引發社會輿論強烈反彈。此次調查目的在於進一步壓實電商平台責任，更好保障消費者與中小企業合法權益，並推動直播電商合規發展。

在中國，透過快手等平台進行直播帶貨十分普遍，商品涵蓋美妝、家電、食品等各類產品，許多主播也因此躍升為網路名人，類似西方的 Instagram 與 YouTube 網紅。不過，產業高速發展也伴隨爭議，假貨、虛假廣告、逃稅醜聞時有爆發，成為監管機構重點整頓對象。

快手隨後在微博發布聲明證實已收到市監總局通知，並表示將積極配合相關部門的調查，同時公司業務仍保持正常運作。快手在聲明中強調，將以此為契機加強合規管理，落實企業主體責任，並履行社會責任，更好保護消費者與商家權益。