繼在全球市場取得巨大成功後，TikTok Shop 已於今年 6 月 30 日正式進入日本市場，並同步啟動為其量身訂製的日本最大直播電商支援基地——CREOK LAB。此舉旨在透過其龐大的用戶群，全面催化尚未成熟的日本直播電商（Live Commerce）市場。

日電商市場被點燃！TikTok憑「推活文化」掀直播購物風暴。(圖:shutterstock)

儘管目前日本電商化率僅約 9.78%，直播電商仍屬「小眾」，但其發展勢頭強勁。數據顯示，日本直播電商市場規模從 2020 年的約 140 億日元，到 2023 年已增長至約 3,000 億日元，三年內成長近 20 倍。業界普遍認為，潛力巨大，TikTok Shop 有望成為市場普及的突破口。

TikTok Shop 憑藉其在日本約 3,300 萬的活躍用戶基礎，特別是年輕群體的高使用率，迅速吸引了聯合利華日本、雅萌（Ya-man）、LACOSTE 等國際與本土品牌入駐。

CREOK LAB 執行長櫻井吉男表示：「TikTok Shop 登陸日本後發展迅猛，到八月交易額已達到 13.5 億日元，預計到年底總交易金額可望突破 1,100 億日元。」

分析師指出，TikTok 的直播模式與日本特有的「推活」（Oshi-katsu，支持偶像 / 創作者）文化高度契合，有助於創造出獨具本土特色的電商形態。瑞銀證券高級分析師風早隆弘認為：「TikTok 等平台創造的新型購物體驗，有望帶動整個日本零售業的活力提升。」