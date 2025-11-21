鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-21 19:39

經濟部投資審議會於今（21）日召開第 26 次會議，會中計核准 9 件重大投資案件，總計包含僑外投資 2 件、對外投資 6 件及對中國大陸投資 1 件。本次會議核准的投資案總金額龐大，其中僑外投資約新台幣 278.7 億元，對外投資 6 件共約 23.6 億美元，展現在國際供應鏈中的關鍵地位與企業積極佈局全球的企圖心。

投審會核准9重大投資案 酷澎增資247.5億元獲准。（圖: shutterstock)

本次核准的僑外投資共計 2 件，金額約新台幣 278 億 7,456 萬元。

‌



日商住友化學株式會社（SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED）以美金 1 億 200 萬元（約折合新台幣 31 億 2,456 萬元）受讓取得聯仕電子化學材料股份有限公司股份，將從事提供半導體產業所需之高純度化學品。

美商 COUPANG INC. 透過子公司英商 COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，以新台幣 247 億 5,000 萬元等值外幣認購酷澎股份有限公司增資股份，主要從事電子商務服務等業務。

核准的 6 件對外投資案，金額約 23 億 6,974 萬美元，涵蓋電子、製藥、能源等多個產業領域：

欣興電子：以泰銖 24 億元（約折 7,540 萬美元）增資泰國 UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，用於印刷電路板製造銷售業務。

元太科技：以 1 億美元間接增資美國 E INK CORPORATION，從事電子墨水研發與製造業務。

泓德能源科技：以澳幣 2 億 906 萬 2,497 元（約折合 1 億 3,676 萬美元）間接投資澳洲 ZEBRE PTY LTD.，主要發展儲能、電力銷售及發電事業。

美時化學製藥：6 億 5,800 萬美元間接收購美國 NEW ALVOGEN GROUP HOLDING, INC. 全數股權，從事西藥製造、藥品及醫療用品零售業務。

群創光電：以日幣 1,405 億 4,876 萬元（約 9 億 2,918 萬美元）間接受讓取得日本 PIONEER CORPORATION 股權，以佈局車載主機、車用音響系統及車用鏡頭製造等業務。

文曄科技：以 4 億 7,040 萬美元受讓取得新加坡 FUTURE ELECTRONICS INC.（DISTRIBUTION）PTE. LTD. 49% 股權，使其持股達到 100%，業務為半導體、被動元件及相關電子零組件之批發、零售、分銷與服務。

本次核准 1 件上市（櫃）公司對中國大陸投資案：

台光電子材料：以大陸地區台光電子材料（昆山）股份有限公司之資本公積 9,999 萬 9,967 美元，作為該投資事業之增資股本；主要從事生產用於印刷電路的黏合片、銅箔基板（CCL）、鐵基板、有色金屬複合材料等輔助材料之產銷業務。