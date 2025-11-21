外資狂砍台積電3.4萬張 今年最大賣超915億元狠摔台股失季線

台股今 (21) 日終場下跌 991.42 點或 3.6%，報 26434.94 點，跌破季線，創下歷史第六大跌點，周 K 線連三黑，全周共下跌 962.56 點；本日成交量 5498 億元，其中外資賣超 915.36 億元，創下今年最大、歷史第四大賣超紀錄，並賣超鴻海 4.3 萬張、台積電 3.4 萬張。

觀察三大法人今天動向，合計賣超 1,080.73 億元；外資由買轉賣，賣超 915.36 億元；投信由買轉賣，賣超 12.63 億元；自營商由買轉賣，賣超 152.74 億元；。