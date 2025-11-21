外資狂砍台積電3.4萬張 今年最大賣超915億元狠摔台股失季線
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (21) 日終場下跌 991.42 點或 3.6%，報 26434.94 點，跌破季線，創下歷史第六大跌點，周 K 線連三黑，全周共下跌 962.56 點；本日成交量 5498 億元，其中外資賣超 915.36 億元，創下今年最大、歷史第四大賣超紀錄，並賣超鴻海 4.3 萬張、台積電 3.4 萬張。
觀察三大法人今天動向，合計賣超 1,080.73 億元；外資由買轉賣，賣超 915.36 億元；投信由買轉賣，賣超 12.63 億元；自營商由買轉賣，賣超 152.74 億元；。
外資大舉買入復華富時不動產 00712 1.5 萬張，敲進航運雙雄，萬海 1.3 萬張、陽明 7935 張，並買超大聯大 1.2 萬張、旺宏 1.2 萬張，也買入中信金 9988 張、南亞 8707 張，買超聯電 7823 張、南茂 7788 張、台泥 7057 張。
外資主要賣出元大台灣 50 0050 14.8 萬張，以及四檔 ETF，群益台灣精選高息 00919 3.5 萬張，期街口布蘭特正 2 00715L 3.0 萬張、元大台灣價值高息 00940 2.1 萬張、元大高股息 0056 1.5 萬張，也賣超鴻海 4.3 萬張、台積電 3.4 萬張，並賣出富邦金 2.9 萬張、友達 2.2 萬張、仁寶 1.6 萬張。
投信今天買超方面大舉買入富邦金 3.5 萬張，也敲進京元電子 1.2 萬張、永豐金 1.0 萬張、彰銀 9254 張，並買入臻鼎 - KY 8038 張、金寶 6944 張、華航 6104 張，也買超仁寶 5691 張、元大金 2909 張、華南金 2491 張。
投信今天賣超方面大舉賣出萬海 2.1 萬張，也賣超大聯大 1.2 萬張、中信金 1.1 萬張、陽明 1.0 萬張，並賣出微星 8489 張、光寶科 8102 張、東元 6917 張，也賣超兆豐金 6597 張、日月光投控 6007 張、國泰金 6003 張。
