龔明鑫：輝達海外總部增資至10億元獲准、投資美國4000億美元？金額未確定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-21 16:06

經濟部長龔明鑫今（21）日出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會 (台北場)」前接受媒體採訪，針對關稅因應措施、對美投資進度、輝達（NVDA-US）設立台灣子公司、光電板環評修法等重要議題進行說明。龔明鑫證實投審司於今日核准輝達增資至 10 億元申請案，將用於開發商辦大樓，意即其海外總部確定落地，他強調經濟部對此表達歡迎並已盡快核定。

龔明鑫：輝達海外總部增資至10億元獲准、投資美國4000億美元？還沒確定。（鉅亨網資料照）

媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，經濟部表示，投審司先於今年 9 月 26 日核准美商 Nvidia 設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia 於 11 月 12 日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣 10 億元，用於開發商辦大樓等。由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於今日核准 Nvidia 本次申請案。

針對關稅談判進度尚未出爐，以及企業對政府支持的期待，龔明鑫表示，特別預算已通過，產業支持方案總金額為 930 億元。經濟部透過今年 9 月份以來的一系列座談會，收集業界意見並滾動式檢討，其中有 50 億元是因應企業界反映「希望在這個時候能進行機械設備汰舊換新」，經行政院長主動增加。

除了被動開放企業申請經費補助外，經濟部也主動組織了「輔導團」，劃分北部、中部、南部、東部等區域責任區。輔導團的目標是主動、精確地了解當地企業的實際需求，並給予精準的協助。今日的說明會也是為了讓更多企業了解相關措施與輔導團的服務，同時希望持續聽取業界更好的想法，進行滾動式檢討與推動。

針對外媒報導美國希望台灣投資金額達 4,000 億美元，並包含台積電承諾的 1,600 多億美元，龔明鑫回應，目前都還沒有確定的數字。他強調，若有新的進度與確定的結果，行政院長與談判辦公室（OTN）都會主動且確定的對外說明。

關於輝達在台灣設立子公司一事，龔明鑫表示，輝達原本就有意願在台灣落地，中央政府絕對支持，地方政府也共同努力，讓輝達的海外總部能順利在台落地。輝達已在 9 月份提出申請，當時已獲核准。本次是因計畫變更，主要是增資，將資金量增加到 10 億元，經濟部對此表達歡迎並盡快核定。