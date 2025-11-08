鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-08 11:15

富強鑫 (6603-TW) 公布 2025 年 10 月合併營收 4.42 億元，月減 21.48%，較去年同期成長 30.97%；累計前 10 月合併營收 40.74 億元，年成長 11.63%。富強鑫鎖定物理發泡材料成型設備的升級需求，目前已接獲多台需求，能見度達到 2026 年第三季。

富強鑫前10月營收40億元年增12% 物理發泡機台助攻毛利、獲利精進。(鉅亨網資料照)

富強鑫表示，10 月營收繳出年增率正成長表現，主要歸功於汽車零配件、ICT、半導體及運動產業客戶需求持續推升，尤其在運動精品產業的新技術布局逐漸開花結果，超臨界流體物理發泡裝置持續放量出貨，推升公司營運規模放大。

‌



從累計前 10 月營收來看，在超臨界流體物理發泡裝置加入後，明顯推升公司來自運動產業的營收比重增加至 24%、其絕對金額也年增 16%，由於超臨界流體物理發泡裝置設計較一般射出成型複雜、困難度高，享有優於一般平均毛利率水準，有助於隨著出貨比重增加，進而為富強鑫整體毛利率、獲利表現帶來良好的精進。

富強鑫進一步鎖定物理發泡材料成型設備的升級需求，以自動化、多密度發泡、節能環保為導向，推出新一代高效率微發泡射出成型工藝 (MuCell)。微發泡射出成型工藝 (MuCell) 可被用以降低塑件重量、縮短成型週期、提升耐衝擊強度，或延長產品壽命等，且該機型兼顧薄壁結構、複雜模具與高節拍量產特性，符合車用輕量化內裝件、電子零組件、家用精品、運動鞋材與智慧包裝產線轉型需求。

展望未來，富強鑫維持審慎樂觀看法。以目前在手訂單來看，除了汽車零配件、ICT、半導體等產業客戶對於富強鑫旗下多色、單色等不同射出成型解決方案需求持續拉高，高訂單能見度持續奠定公司未來營運良好的成長前景。