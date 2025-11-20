〈富強鑫法說〉高值化設備需求助攻鞋業、電動車接單報捷 2026展望審慎樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 18:46

射出成型設備大廠富強鑫 (6603-TW) 今 (20) 日舉行法說會，公司表示，於鞋業具備技術排他性，形成競爭壁壘，前三季運動營收年增 14%，今年也與中國電動車品牌廠啟動新一波大型、超大型多色射出成型機的標案，此外，AI 伺服器與半導體領域業績同步大幅成長，目前能見度已延伸至 2026 年第三季，在全球製造回流、區域供應鏈在地化趨勢下，未來接單動能可望持續擴大，明年展望維持審慎樂觀看法。

富強鑫集團參展越南胡志明市國際塑橡膠工業展。(圖／富強鑫)

富強鑫發言人張銀鶯協理指出，汽車零組件需求持續受電動化、車燈精密化與輕量化推動，帶動公司在汽車零配件產業資本支出的滲透率持續提高，目前全球前八大車燈供應鏈已有六家為公司客戶，凸顯富強鑫在多色射出成型機的市占優勢。

儘管全球汽車市場在燃油車與電動車間仍持續拉鋸，但結構件、內飾件及車燈需求趨勢一致，是公司近年來訂單能見度持續堆高的關鍵因素，今年富強鑫也與中國知名電動車品牌車廠啟動新一波大型、超大型多色射出成型機的標案，可望進一步推升未來營運成長動能。

在半導體 / ICT 客戶方面，今年前三季的營收比重也自去年同期的 18% 提升至 21%，業績絕對金額年增率達 25%，是三大核心市場中成長最為明顯的，這也顯示半導體 / ICT 設備升級需求仍強，AI 伺服器供應鏈擴產亦帶來新一波成長紅利。

受惠全球大型體育賽事帶動需求，富強鑫旗下物理發泡設備有望於未來兩年加速放量，尤其是歐洲知名運動品牌大廠，於今年推出首款零碳發泡運動鞋，將帶動終端品牌商導入速度，成為可長期量化的設備更新週期。

張銀鶯表示，富強鑫除了於鞋業具備技術排他性外，公司將同步推動汽車、ICT、建材等新領域商業化驗證，包括車內飾件、隔熱吸震材料、筆電 / AR/VR 輕量化零件及電競滑鼠等，均展現高度商用潛力。