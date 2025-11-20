search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

高雄新亞灣雙子星87億開發案 明年Q2公告招標訊息

鉅亨網記者黃皓宸 台北

交通部昨 (19) 舉辦「2025 年度招商大會」，逾 250 位國、內外建築投資業、壽險業、公部門等單位參與。此次由港務公司提報「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄唯一的臨水岸開發之亮點案件，將規劃以設定地上權方式辦理招商，朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，總投資金額約 87 億元。

cover image of news article
高雄新亞灣雙子星87億開發案，明年Q2公告招標訊息。(建築模擬示意圖:港務公司提供)

台灣港務公司指出，本案招商標的為自有土地，基地面積約 3,517 坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區 (建蔽率 60%，容積率 630%)，允建容積樓地板面積達 22,160 坪，開發強度高，且基地臨輕軌 C9 旅運中心站及捷運黃線 Y15 站，再加上相鄰流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，具高度開發潛力。


此外，港務公司表示，該基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，為高雄近年積極建設之重點區域，除展覽館、流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央推動「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」、「亞灣 2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫。

港務公司指出，累計至 2024 年底，已由鴻海 (2317-TW)、輝達、IBM、Cisco 及微軟等共計 331 家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。

投資人亦可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有 20% 容積獎勵等利多條件。招商訊息預計明 (2026) 年第 2 季公告於港務公司網站，歡迎各界投資人參閱。


文章標籤

輝達鴻海IBMCisco交通部港務公司亞灣區

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海236.5+3.28%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty