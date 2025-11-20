高雄新亞灣雙子星87億開發案 明年Q2公告招標訊息
鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部昨 (19) 舉辦「2025 年度招商大會」，逾 250 位國、內外建築投資業、壽險業、公部門等單位參與。此次由港務公司提報「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄唯一的臨水岸開發之亮點案件，將規劃以設定地上權方式辦理招商，朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，總投資金額約 87 億元。
台灣港務公司指出，本案招商標的為自有土地，基地面積約 3,517 坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區 (建蔽率 60%，容積率 630%)，允建容積樓地板面積達 22,160 坪，開發強度高，且基地臨輕軌 C9 旅運中心站及捷運黃線 Y15 站，再加上相鄰流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，具高度開發潛力。
此外，港務公司表示，該基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，為高雄近年積極建設之重點區域，除展覽館、流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央推動「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」、「亞灣 2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫。
港務公司指出，累計至 2024 年底，已由鴻海 (2317-TW)、輝達、IBM、Cisco 及微軟等共計 331 家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。
投資人亦可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有 20% 容積獎勵等利多條件。招商訊息預計明 (2026) 年第 2 季公告於港務公司網站，歡迎各界投資人參閱。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 交通部招商大會聚焦5大亮點 交長：北車案12月起招標
- 千億產值新高地！經濟部偕和碩深耕「亞灣2.0」打造高雄為AI研發新聚落
- 23企業落地亞灣吸金95億！經部啟動智慧科技國家隊 股王信驊也到位
- 台積電 廣達 鴻海最佳買點在那？ 把握5-5波AI上車大賺機會！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇