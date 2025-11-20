鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-20 14:30

交通部昨 (19) 舉辦「2025 年度招商大會」，逾 250 位國、內外建築投資業、壽險業、公部門等單位參與。此次由港務公司提報「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄唯一的臨水岸開發之亮點案件，將規劃以設定地上權方式辦理招商，朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，總投資金額約 87 億元。

高雄新亞灣雙子星87億開發案，明年Q2公告招標訊息。(建築模擬示意圖:港務公司提供)

台灣港務公司指出，本案招商標的為自有土地，基地面積約 3,517 坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區 (建蔽率 60%，容積率 630%)，允建容積樓地板面積達 22,160 坪，開發強度高，且基地臨輕軌 C9 旅運中心站及捷運黃線 Y15 站，再加上相鄰流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，具高度開發潛力。

此外，港務公司表示，該基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，為高雄近年積極建設之重點區域，除展覽館、流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央推動「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」、「亞灣 2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫。

港務公司指出，累計至 2024 年底，已由鴻海 (2317-TW)、輝達、IBM、Cisco 及微軟等共計 331 家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。