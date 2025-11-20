請病假不再心驚驚！勞部修法保障「請假權」因病假扣全勤獎金須按合理比例

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 18:51

勞動部針對長榮航空孫姓組員病逝事件的調查報告今 (20) 日出爐，直指長榮航空「過度運用勤惰管理制度」，將空勤組員的航班、休假、個人績效與病假申請情形緊密連結，形同實質剝奪勞工的「請病假權」，已嚴重影響勞工權益。此案不僅讓長榮航空面臨勞基法違規裁罰，更促使勞動部決定從法制面進行重大改革，規劃從 4 大面向修法保障勞工的請假權益，劍指企業不友善的組織文化與管理制度。

請病假不再「心驚驚」！勞部修法保障「請假權」因病假扣全勤獎金須按合理比例。（鉅亨網資料照）

勞動部的調查報告明確指出，長榮航空的勤惰管理制度已嚴重影響組員申請病假，且對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳，未能落實。

針對違失，勞動部啟動一連串後續處置，除了長榮航空涉嫌違反《勞動基準法》第 37 條國定假日調移規定將移請地方政府裁處外，更要求長榮航空必須在兩個月內啟動「職場霸凌」（不法侵害）調查程序，若情事屬實將對企業形象與治理風險造成重創。此外，報告點出公司對於組員值勤期間突發疾病應對不足的部分，則將交由交通部民航局依航空專業法規嚴查，顯示此案已擴大至航安管理層級。

勞動部亦同步啟動專業評估程序，蒐集孫員就醫明細及病歷資料，將評估孫員死亡是否為工作相關疾病，後續視結果協助家屬申請職災相關給付。

為徹底改變部分企業管理制度對於請病假不友善的現狀，勞動部在聆聽各界建言後，規劃從四大面向研修《勞工請假規則》及相關函令，直接對服務業及航空業的勤惰管理模式提出強制要求。

這項重大變革旨在保護大多數勞工的請假權益。勞動部內部調查顯示，逾 7 成曾請病假的勞工，其一年請假天數皆未超過 10 日。新的四大保障對策正對準這類多數、合法請假者的保障：

第一，明定勞工請普通傷病假未超過 10 日，雇主不得為任何不利之處分。

第二，減輕勞工舉證困難，課予雇主於勞工釋明遭受不利處分之事實後，應負舉證責任。

第三，明訂雇主在績效考核時，不得僅以請普通傷病假日數作為唯一考量，必須綜合考量勞工的工作能力、工作態度及實際績效等因素。

第四，全勤獎金的扣除必須合理且符合比例原則，特別規定雇主不得對未足月請病假有全數不予發給全勤獎金的情形，避免造成勞工因恐懼懲罰性扣款而帶病上班。