23企業落地亞灣吸金95億！經部啟動智慧科技國家隊 股王信驊也到位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-18 18:49

經濟部產發署今（18）日舉辦「亞灣智慧科技產業聚落成果記者會」，全面展示自 113 年推動亞灣 2.0 方案項下招商引資工作，挹注新台幣 13 億元政策資源，成功吸引 23 家資通訊科技企業落地，累計帶動投資金額達 95 億元，展現產發署推動亞灣形成跨足半導體晶片設計、AI 算力與智慧應用的科技產業聚落與國際輸出具體成果。

現場體驗宏達電國產5G專網搭配VIVE系列VR智慧頭戴裝置，透過5K高畫質體驗西班牙高第聖家堂3D虛擬實境。（圖：經濟部提供）

產發署署長邱求慧致詞時表示，亞灣 2.0 計畫以三大重點面向推動：

第一 、擴大科技技術發展範疇，從 5G AIoT 擴增為智慧科技，推動高科技產業深化布局亞灣，加強科技應用於在地實證落地商業淬鍊。

第二、針對關鍵技術缺口如半導體 IC 設計，去補足發展。

第三、推動資通訊廠商落地設立研訓中心，與在地大專校院合作，培育 AI 相關人才量能扎根。

2 年來，成功吸引多家國際級 ICT 企業落地，帶動多達 176 家供應鏈夥伴在地共創，培育 1,966 人次 AI 相關專業人才，研發 42 項創新應用商轉，其中 22 項解決方案成功輸出海外，創造 22.28 億元海外輸出產值。且未來 3 年將促成 3 座 AI 算力中心於亞灣落成，可望加速百工百業導入 AI 應用，推升亞灣成為台灣 AI 核心聚落之一。

現場也特別邀請國際伺服器管理晶片龍頭、目前為台股股王的信驊科技 (5274-TW)、顯示技術領導廠商友達光電 (2409-TW) 以及沉浸式科技先驅宏達電 (2498-TW)，分享在亞灣的創新成果與 AI 佈局。其中，信驊科技展示開發國產全景影像處理晶片導入 Cupola 360 沉浸式智能攝影機產品，360 度環景 5.7K 高畫質、無死角，取代傳統魚眼設備，提供智慧工廠巡檢解決方案。

友達光電則展示全台首套 AI 中醫智慧系統，集團企業友達耘康與連鎖中醫集團馬光醫療網合作，透過實際落實在馬光旗下院所的 AI 模型訓練與大數據蒐集，將診間流程及患者等候時間縮短 30%，協助中醫提升看診效率，期許未來雙方共同合作拓展輸出至東南亞地區。

宏達電整合 VR/XR 互動與 AR 導覽技術，於高雄棧庫群打造全台最大 5G AIoT 水岸休閒園區，VIVE 智慧頭戴裝置透過擬真無暈眩感的 5K 高畫質影像，最高支援 16 人同步體驗，吸引超過 13 萬人次參與，帶動 2.5 億元產值，成功活化高雄港棧庫群。