人文AI人才也很搶手 104、陽明交大和台積電首度合開「人文半導體」班

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 10:52

‌



隨著 AI 賦能全球半導體產業，台灣晶圓龍頭與人才市場也正經歷一場前所未有的人才結構轉變。根據 104 人力銀行最新數據顯示，2025 年 9 月半導體產業徵才需求高達 3.3 萬人，比去年同期增長 15%，足見產業「求才若渴」。104 人力銀行、國立陽明交通大學、台積電 （TSM-US）(2330-TW) 慈善基金會三方 edx 首次攜手合作，於 2025 年推出開創性的「人文半導體人才培育專班」。

搶人文AI人才！104、陽明交大和台積電首度合開「人文半導體」班。（圖: shutterstock)

面對外界「理工門檻高」、「無涉人文」的刻板印象，104 人力銀行數據揭示了不同的景象。在半導體三大徵才職類中，「不限科系」的職缺比例已大幅提高：

操作 / 技術 / 維修類： 高達 58% 職缺不限科系，居三類之冠。

生產製造 / 品管 / 環衛類： 38% 職缺不限科系。

研發類： 即使多數需電機、電子、材料等專業，仍有 23% 職缺敞開大門，不限科系背景。

這些數據凸顯了半導體產業對現場實務工作、跨域溝通與軟性能力的需求。在 AI 技術迭代加速的時代，「對人的理解、敘事能力、觀察力」等特質，正成為非理工人才進入科技業的關鍵優勢。

為協助非理工科系學生熟悉科技產業生態、減輕「AI 焦慮」，並實現「學用接軌」，104 人力銀行、國立陽明交通大學、台積電慈善基金會三方首次攜手合作，於 2025 年推出開創性的「人文半導體人才培育專班」。

此專班邀請台積電人資主管等重量級業師入班授課，學生透過為期 8 週的密集課程討論與實作，學習發揮自身人文專業，並針對產業現況提出優化方案，探索人文跨足科技領域的可能性。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇勉勵學生指出，AI 快速更迭，仍難以取代人文視角的獨特理解，「技術可以補，但對人的理解、敘事能力、觀察力，這些是非理科生的優勢」。台積電人才開發暨招募處楊宗銘博士也強調，這門課的目標並非培養下一位工程師，而是透過實戰演練，帶領學生梳理自身能力與產業的連結，為跨領域職涯探索打下基礎。

此次專班的成果亮眼，不僅協助學生打開視野、建立職涯方向，更有兩名學生因課堂表現優異，獲得台積電慈善基金會的面試機會，並在課程結束後順利進入基金會實習。這證明了人文與科技領域的整合，能為個人和產業帶來雙贏局面。