鉅亨網新聞中心 2025-11-20 15:10

繼漢堡王中國業務確定新買家後，漢堡王日本業務的出售案也傳出最新進展。綜合日本媒體報導，目前持有漢堡王日本股權的私募股權基金 Affinity Equity Partners（駿麒投資），已授予高盛集團 (GS-US) 優先談判權，以收購其在日本的業務。這筆交易的預計價值約為 700 億日元。

高盛要斜槓賣速食！將砸700億日元收購日本漢堡王。(圖:shutterstock)

報導稱，高盛已與 Affinity Equity Partners 簽署排他性條款，成為漢堡王日本股權的「優先競購方」。這項出售流程已於今年 6 月啟動，最初吸引了多家國際 PE 機構和戰略買家參與競購。高盛在完成獨家盡職調查和管理層路演後，成功獲得優先談判權。

‌



如果交易進展順利，雙方預計將於 2026 年 3 月底前簽署正式的股權收購協議。不過，最終的交割仍需要得到漢堡王全球母公司 Restaurant Brands International (RBI) 的同意。

Affinity Equity Partners 是一家總部位於香港的私募股權投資基金，專注於亞太地區。該基金於 8 年前以約 300 億日元的價格，收購了漢堡王日本 100% 的股權，成為其第三任控股方。粗略估算，此次以 700 億日元的價格退出，Affinity 預計將淨賺約 400 億日元。