漢堡王中國也被賣了！CPE源峰將持股83%
鉅亨網編譯鍾詠翔
星巴克 (SBUX-US) 交出中國業務控股權之後，漢堡王中國業務也被中國資方買了。CPE 源峰周一（10 日）宣布，與美國餐飲品牌漢堡王達成戰略合作，雙方將成立合資企業（「漢堡王中國」）。
據《第一財經》報導，該交易之前，餐飲品牌國際集團（Restaurant Brands International，RBI） 旗下一家子公司持有漢堡王中國近 100% 股權。
本次交易，CPE 源峰將向漢堡王中國注入 3.5 億美元初始資金，用於支持其餐門市擴張、市場營銷、菜單創新以及營運能力提升。
在本次交易中，漢堡王中國旗下全資關聯企業將簽署一份為期 20 年的主開發協議，該協議將授予其在中國獨家開發漢堡王品牌的權利。
交易完成後，CPE 源峰將持有漢堡王中國約 83% 股權，RBI 將保留約 17% 股權。
來自中國的 CPE 源峰，持續深耕連鎖消費服務領域，相關領域投資金額累計約 100 億人民幣，先後投資了包括蜜雪冰城、愛爾眼科、老鋪黃金、泡泡瑪特、美麗田園、雍禾植發、絲域養發等企業。
根據整體規劃，雙方計劃將漢堡王在中國市場的門市規模從目前的約 1,250 家，拓展至 2035 年的 4,000 家以上。
該筆交易預計將於 2026 年第一季完成，具體時間依監管審批程序進展而定。
就在不久前，另一餐飲行業龍頭企業星巴克宣布與博裕投資達成戰略合作，雙方成立合資企業，共同經營星巴克在中國市場的零售業務。
博裕投資將持有合資企業至多 60% 股權，星巴克保留 40% 股權。未來中外合資開公司，再合力幫助國外品牌開拓中國市場業務，或許會成為一個趨勢。
