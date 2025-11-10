繼星巴克後漢堡王也找中國金主 CPE砸3.5億美元奪在中業務83%股權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-10 22:18

‌



根據《華爾街日報》周一 (10 日) 報導，漢堡王母公司 Restaurant Brands(QSR-US)與中國私募基金 CPE 達成合資協議，CPE 將投資 3.5 億美元並取得漢堡王中國 83% 股權。這是繼星巴克後又一速食巨頭引進中國本土夥伴的案例。

漢堡王母公司Restaurant Brands表示，這是該公司史上最大規模的發展合作案。

交易細節

‌



CPE 同意投資 3.5 億美元，支持在中國開設新的漢堡王門市，並用於行銷、菜單創新及日常營運。根據協議，CPE 將掌握漢堡王中國 83% 股權，Restaurant Brands 保留 17%。

CPE 是總部位於北京的私募基金，投資橫跨科技、工業和消費等領域。該公司是全球爆紅的 Labubu 娃娃母公司泡泡瑪特的早期投資者。該公司承諾在 5 年內將漢堡王中國門市數翻倍至約 2500 家，並在 10 年內擴展至至少 4000 家。

執行長 Joshua Kobza 告訴《華爾街日報》，這筆交易讓 Restaurant Brands 有信心達成 2028 年前實現每年淨增 5% 門市數的目標。

Restaurant Brands 旗下還擁有 Tim Hortons、Popeyes 和 Firehouse Subs 等品牌。今年 2 月該公司以約 1.58 億美元買斷先前漢堡王中國合資夥伴的股權，當時表示將尋找新的本地合作夥伴重振該區域成長。

「中國是全球變化最快的市場之一，特別是對速食業而言，」Kobza 說，「變革與創新的速度甚至比美國和其他地方更快。」

漢堡王在中國市場的歷史

漢堡王 2005 年在中國開設首家門市。2012 年與私募基金 Cartesian Capital Group 及 TFI Asia Holdings 達成合資協議。

從 2012 年到 2019 年，漢堡王中國新開超過 1200 家門市，使中國成為漢堡王最大的國際市場，也是 Restaurant Brands 銷售額最大的市場之一。然而新冠疫情在 2020 年實質上讓該區域停擺。

漢堡王在 2010 年被投資公司 3G Capital 私有化。2014 年，3G 將漢堡王與 Tim Hortons 合併，創建 Restaurant Brands，目前市值超過 220 億美元。

自今年稍早收回漢堡王中國 100% 所有權後，Restaurant Brands 投資新行銷活動，主打華堡及名為 Krispper 的新雞肉堡。Kobza 表示，最近一季漢堡王中國同店銷售年增 10.5%，顯示近期有所進展。

Kobza 說，與 CPE 的交易將讓 Restaurant Brands 簡化商業模式，朝更輕資產方向發展。