鉅亨網新聞中心 2025-11-20 23:36

韓國媒體報導，全球領先的化學材料公司 LG 化學（LG Chem）決定全面退出二次電池隔膜業務，意味著該公司在面對全球電動車需求放緩、市場競爭加劇，特別是中國企業低價攻勢下的重大策略調整，集中資源鞏固其在正極材料等高附加價值核心領域的領先地位。

鋰電巨頭LG化學傳終止電池隔離膜業務、裁員千人。(圖:shutterstock)

據悉，LG 化學計劃最快於明年上半年關閉其位於清州工廠的隔膜生產項目。隨著業務的結構調整，預計明年下半年清州和梧倉兩家工廠將進行大規模裁員，影響員工約 1000 人，約佔兩廠全體員工的 40%。清州工廠常務崔鐘完已在內部聲明中暗示了此次結構調整的規模，反映出公司對未來營運環境的嚴峻預期。

LG 化學曾嘗試透過「自救」措施來改善隔膜業務的獲利能力，包括今年初將清州工廠的低速生產線全面升級為高速生產線，以提升效率。然而，在全球電動車市場成長不如預期，以及競爭對手，特別是中國龍頭企業憑藉規模化生產，以及顯著的成本優勢搶佔市佔的壓力下，這些努力的成效微乎其微。

隔膜業務的高投入、長回報週期，加上獲利能力急劇下降，最終使公司決定將其視為非核心資產進行剝離。

為配合此次策略轉型，LG 化學上個月已宣佈將收購與日本東麗合資隔膜企業剩餘的 30% 股份，市場普遍認為這是為後續業務調整所做的必要鋪墊。